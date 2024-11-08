Bentley'nin Tasarımıyla Göz Dolduran İlk Elektrikli Aracı Yakında Geliyor!

Dünyanın önde gelen lük otomobil üreticilerinden Bentley, uzun bir süredir sessizliğe büründüğü elektrikli araç pazarı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dev marka, merakla beklenen ilk elektrikli otomobilinin ne zaman piyasaya süreceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Bentley İlk Elektrikli Otomobilini 2026'da Piyasaya Sürecek

Lüks otomobil dünyasının önemli isimlerinden Bentley, pek çok rakibi gibi elektrikli otomobil pazarına yoğunlaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir önce yaptığı açıklamalarda elektrikli otomobil endüstrisindeki hedeflerini ve ilk modelini ne zaman piyasaya süreceğini duyurdu.

Bentley tarafından yapılan açıklamara göre, markanın ilk elektrikli otomobili 2026 yılında yollarda olacak. Firmanın yeni elektrikli otomobili, diğer modellerine benzer şekilde oldukça lüks bir tasarım çizgisine ve güçlü özelliklere sahip olacak. Porsche Cayenne EV mimarisinde geliştirilecek yeni SUV'un, bilhassa sevilen Bentayga modelinden benzerlikler taşıyacağı iddia ediliyor.

Öte yandan Bentley, yeni elektrikli aracı hakkında yaptığı açıklamaların yanı sıra sektörle ilgili diğer hedefleri hakkında da önemli bilgiler verdi. Daha öncesinde tamamen elektrikli bir marka olma hedefini 2030'da tamamlayacağını açıklayan firma, bu vizyonunu 2035'e ertelediğini duyurdu. Mevcut süreçte her yıl yeni bir elektrikli veya hibrit bir modeli hayata geçireceğini belirten Bentley, sürdürebilirlik alanında yeni projeler de yürüteceğini vurguladı.

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