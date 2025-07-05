Ünlü Otomobil Markası Çok Beğenilen Logosunu Değiştirdi: İyi de Neden?

Lüks otomobil dünyasının ikonik markalarından Bentley, 106 yıllık tarihinde beşinci kez logosunu güncellemesiyle gündeme geldi. Şirketin simgesi haline gelen "Kanatlı B" (Winged B) amblemi, 2002'den bu yana ilk kez kapsamlı bir değişikliğe uğradı.

Yenilenen logo, 8 Temmuz'da markanın gelecekteki tasarım dilini yansıtacak bir konsept otomobilin kaputunda ilk kez sergilenecek. Aynı gün, Bentley'nin İngiltere Crewe'daki genel merkezinde bulunan modern üç katlı tasarım stüdyosunun da açılışı yapılacak. İşte detaylar!

Yeni Bentley Logosunda Hangi Değişiklikler Var?

Bentley'nin yeni logosu, önceki versiyonlarından belki de en belirgin farklılaşmayı sunuyor. Temel "Kanatlı B" formu korunmuş olsa da, kanatlar belirgin şekilde sivrilmiş ve kalın bir çerçeve içine alınmış. Yapılan değişiklik kapsamında logodaki alt kısımdaki tüy detayları ise artık yer almıyor.

Yeni amblemdeki en dikkat çekici değişikliklerden biri de, "B" harfinin daha belirgin vurgular ve gölgelerle öne çıkarılması. Bentley, son yılların popüler düz logo tasarım trendine katılmayarak kendi özgün ve üç boyutlu çizgisini korumuş durumda.

Bentley'nin Tasarım Direktörü Robin Page, yeni tasarımı önceki versiyona göre "daha sade, daha keskin ve daha etkileyici" olarak nitelendiriyor. Page'e göre bu logo, markanın olağanüstü ve el işçiliğiyle üretilen ürünlerinin güçlü, heyecan verici geleceğini sembolize ediyor.

Bentley'nin orijinal logosu, 1919 yılında Frederick Gordon Crosby tarafından tasarlanmıştı. Söz konusu amblem o günden bu yana 1931, 1996, 2002 ve son olarak 2025 yıllarında güncellemelerden geçerek modern çağa ayak uydurmayı başardı.

Peki siz Bentley'nin yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...