Bentley Lüks Rezidans İnşa Ediyor: Otomobiller Asansörle Odalara Taşınıyor!

Miami'deki bu prestijli projenin hayata geçirilmesiyle, Bentley Motors, sadece konut anlayışını değil, aynı zamanda yaşam tarzını da şekillendiren bir lüks deneyim sunmayı amaçlıyor.

Projedeki detaylar, otomobil tutkunları ve lüks konut severler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda ve ilerleyen süreçte beklenen gelişmelerle birlikte projenin değeri daha da artabilir.

Miami'nin Sunny Isles Beach bölgesinde konumlanacak olan Bentley Residences, Dezer Development tarafından geliştiriliyor ve tasarımı Sieger Suarez Architects'e emanet ediliyor. Bu olağanüstü proje, okyanus kıyısındaki benzersiz konumuyla dikkat çekiyor.

Bentley Rezidansta 4 Adet Asansör Var

Gökdelenin tam yüksekliği henüz netleşmese de, planlanan 62 katlık yapısıyla 216 özel lüks daireye ev sahipliği yapacak.

İç tasarım, dört araba asansörü ve depolama sistemleriyle, otomotiv odaklı konsepti başarıyla sürdürüyor. Her bir rezidans, üç veya dört aracı barındırabilen özel gökyüzü garajlarına sahip olacak ve bu garajlar, özel araç koleksiyonları için güvenli ve uygun depolama alanları sunacak.

Daire iç mekanları, yüksek lüks standartlarını yansıtarak iç-dış yaşam konseptini kucaklayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. İtalyan tasarımı dolaplar, yüksek kaliteli ev aletleri ve evde spa atmosferi sunan sauna gibi özellikler, her rezidansın konforunu ve şıklığını tamamlayacak nitelikte olacak.