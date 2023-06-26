Bentley'den Bir İlk: 1.400 Beygir Gücüne Eş Değer Elektrikli Otomobil Geliyor!

Ünlü İngiliz lüks otomobil markası Bentley, ilk saf elektrikli otomobiliyle elektrikli otomobil sektöründe çığır açacak bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz otomobil dergisi "AutoCar" tarafından yayınlanan bir rapora göre Bentley'in CEO'su Adrian Hallmark, yakında piyasaya sürülecek olan elektrikli otomobilin en son otonom sürüş teknolojisiyle donatılacağını açıkladı.

Elektrikli Otomobilin Güç Çıkışı 1.400 Beygir Gücüne Eş Değer Olacak

Elektrikli Bentley, Mobileye'ın 11 kameradan oluşan etkileyici SuperVision sistemini kullanacak. Başlangıçta Bentley elektrikli otomobili, otoyollarda kısmen otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak.

Bununla birlikte şirketin gelecekte yazılım güncellemeleri yoluyla tam otonom sürüş yeteneklerine ulaşmak için uzun vadeli planları var.

Resmî olarak 2025 yılında tanıtılması beklenen Bentley'in ilk elektrikli otomobilinin spor coupe tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Hallmark daha önce yaklaşan elektrikli otomobilin 1.400 beygir gücüne kadar bir güç çıkışına sahip olacağını ve 0'dan saatte 100 km hıza sadece 1,5 saniyede ulaşabileceğini belirtmişti.

Bentley'in elektrik çağı için iddialı planları olduğunu ve 2025'ten 2030'a kadar her yıl yeni bir elektrikli otomobil tanıtmayı hedeflediğini görmek oldukça ilginç. Bu iddialı girişimi desteklemek için şirket, Crewe fabrikasını yenilemek için 3 milyar dolarlık büyük bir yatırım yaptı.

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