Bir Gece Ansızın Gelebiliriz: Benzin Fiyatlarına Gece Yarısı Tarifesi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Son dönemde brent petrol fiyatlarında küresel gerileme ve döviz kurlarındaki hareketlilik, aşağı yönlü olarak pompalara yansımaya başladı.

Son olarak benzine 1 lira 15 kuruşluk bir indirim gelmişti ama motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Şimdi bu indirimlerden motorin de nasibini alacak.

Peki 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel Akaryakıt Fiyatları (8 Mart 2025)

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekil:

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43,96 TL/LT

43,96 TL/LT Motorin: 46,09 TL/LT

46,09 TL/LT LPG: 27,49 TL/LT

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44,33 TL/LT

44,33 TL/LT Motorin: 46,46 TL/LT

46,46 TL/LT LPG: 27,34 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin : 43,41 TL/LT

: 43,41 TL/LT Motorin: 45,36 TL/LT

45,36 TL/LT LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları