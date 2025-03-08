Türkiye Sonunda 5G'ye Kavuşuyor! Telefonunuz Destekliyorsa Hemen Deneyebilirsiniz

Türkiye nihayet 5G için gün saymaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hakkındaki müjdeyi verdi. Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı yazılı açıklamada test sürecinin başladığını duyurdu.

5G test ve deneme çalışmaları sadece TBMM ile sınırlı değil; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi büyük şehirlerde testler devam ediyor. Cihazları 5G teknolojisini destekleyen vatandaşlar da isterlerse İstanbul Havalimanı'nda test sürecine dahil olabiliyor.

Uraloğlu'nun açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri de, 5G'nin artık TBMM'de de test edilmeye başlanmış olması.

5G Ne Zaman Tüm Türkiye'ye Yayılacak?

5G'nin konserler ve önemli maçlar gibi kalabalık ve büyük etkinliklerde kullanılması için Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da 5G denemeleri yapılıyor. Böylece binlerce insanın aynı anda bağlantıya ihtiyaç duyduğu alanlarda daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı deneyimi sunulacak.

Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, ilk 5G sinyalinin 2026 yılında alınmasının hedeflendiğini belirtti. Yani, önümüzdeki bir-iki yıl içinde test aşamaları tamamlanacak ve 5G teknolojisi Türkiye'de kademeli olarak kullanılmaya başlanacak.