Bu Tarihten İtibaren İçten Yanmalı Otomobillerin Satışı Yasaklanacak

Elektriklenme ve sıfır karbon emisyonu trendi tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Büyük otomobil üreticileri bu konuya ağırlık vermeye devam ederken Avrupa Birliği komitesi de gerekli yasa ve düzenlemeleri yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından yapılan yeni bir açıklama ile içten yanmalı otomobillerin satış yasağı tarihi de belirlenmiş oldu. Yapılan açıklamalara bakıldığında Avrupa Birliği'nin en baştan itibaren aldığı kararın arkasında olduğu görüldü. İşte konuyla ilgili detaylar...

2035 Yılından İtibaren İçten Yanmalı Otomobillerin Satışı Yasaklanacak!

Elektrikli otomobiller ve mobilite konusundaki gelişmeler her geçen gün hız kazanmaya devam ediyor. Bu konuda pek çok üretici devasa boyutlarda Ar&Ge harcamaları yapıyor ve neredeyse her gün farklı bir marka konuyla ilgili konsept otomobillerini tanıyor. Bunun yanında tüketici alışkanlıklarında da bir değişim görülüyor. Zira ilk etapta korkuyla yaklaşılan elektrikli otomobiller artık pek çok kişi tarafından kabul görülüyor ve aileye yeni bir otomobil alma kararı alındığında "acaba ilk elektrikli otomobilimizi alsak mı" soruları kafalarda canlanıyor.

Bu kapsamda Avrupa Birliği'de gerekli çalışmaları yürütüyor. Zira küresel ısınmanın etkileri dünyamız üzerinde iyiden iyiye kendini hissettirirken özellikle kalabalık kentlerde "hava kirliliği" sorunları gündemde. Bu noktada AB Komisyonu "sıfır karbon emisyonu" hedefine uygun bir şekilde hareket etmek için otomobil markaları adına yeni kararlar belirliyor. Hatırlayacağınız üzere ilk etapta 2026 ve 2027 yılları aralığında içten yanmalı otomobillerin satışının yasaklanması teklifi gündemdeydi.

Bu gerçekçi bir karar mıydı orası tartışılır ancak Avrupalı otomobil üreticilerinin buna hazır olmadığı aşikardı. Devamında AB Komisyonu kararı 2035 yılı olarak değiştirdi. Fakat üreticilerden yine itirazlar gelince 2026 yılı 3. ve 4. çeyrek planlarının yeniden değerlendirileceği belirtilmişti. Bu kapsamda tekrar görüşmeler yapan AB kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2025, 2030 ve 2035 yılı kararlarına sadık kalındığı, 2035 yılı itibariyle Avrupa'da "içten yanmalı otomobillerin satışlarının yasaklanacağı" bilgisi verildi.

"Türkiye bu noktada Avrupa Birliği ile aynı kararı uygular mı?" sorusuna cevap vermek için oldukça erken. Zira şarj alt yapıları ve servis ağları tam olarak gelişmiş değil. Fakat yerli otomobil Togg'unda desteklenmesi amacıyla bu karar uygulanabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...