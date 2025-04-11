Peş Peşe Gelen İndirim Dalgası Sona Erdi: Benzin Fiyatları Uçuşa Geçiyor

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yüzleri güldüren gelişmeler yaşanmıştı. Petrol fiyatlarının küresel çapta düşmesiyle birlikte benzin fiyatına arka arkaya iki kez indirim yapıldı ve toplamda 3 lira 59 kuruşluk düşüş pompaya yansıdı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren benzine 82 kuruş zam geliyor.

Bu zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatları yeniden artacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları tablosu:

Petrol Fiyatı 63 Dolara Kadar Düşmüştü

İstanbul'da benzin fiyatı kısa süreliğine 43 TL'nin altına düşerken, motorin ve LPG'de de küçük çaplı düşüşler yaşandı. Ama bu düşüş eğilimi, piyasadaki dalgalanmanın geri dönmesiyle yukarı yönlü ilerlemeye başladı.

Başlangıçta indirim yapılmasının temel nedeniyse dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle petrol fiyatlarının 63 dolara kadar düşmesiydi. Bu da Türkiye dahil ithalatçı ülkelerde akaryakıtın ucuzlamasını sağladı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları — 11 Nisan 2025

Bugün itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 43.27 TL, motorin 44.26 TL, LPG ise 27.33 TL seviyesinde. Anadolu Yakası'nda ise benzin 43.12 TL, motorin 44.14 TL, LPG ise 28.90 TL olarak satılıyor.

Yarın yapılması beklenen 82 kuruşluk zammın ardından bu rakamlar değişiklik gösterecek. Buna göre yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 44.19 TL'ye çıkacak. Ankara'da 44.76 TL, İzmir'de ise 45.31 TL olacak.