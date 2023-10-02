BeReal Kan Kaybediyor: Kullanıcı Sayısı Düşüşte!

BeReal'in aktif kullanıcıları platformu âdeta sürüler hâlinde terk etmeye başladı. Uygulamanın aktif kullanıcı sayısı geçen yılın Kasım ayında zirveye ulaştığından bu yana %18 oranında düştü. Similarweb tarafından hazırlanan bir rapora göre uygulama 2022'de önemli sayıda aktif kullanıcı kazandı ancak şu anda sosyal medyadaki benzerlerinden çok daha küçülen bir kullanıcı tabanına sahip ancak BeReal bu rakamların yanlış olduğunda ısrar ediyor.

BeReal ilk olarak 2020 yılında Fransa'da piyasaya sürülmüştü ve Similarweb, ülke içinde aktif kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini ve geçen yılın Kasım ayında 500.000 olan aylık aktif kullanıcı sayısının yalnızca Fransa'da 615.000'e ulaştığını bildirdi ancak açıklamaya göre uygulamanın genel küresel kullanıcı tabanı zarar görüyor.

Similarweb raporunda BeReal'daki aylık aktif iOS kullanıcı sayısının 2022'de 3,7 milyondan Ağustos'ta 3 milyona düştüğü, Android kullanıcılarının ise Aralık'ta 19,5 milyondan Ağustos'ta yaklaşık 16 milyona düşerek %19 azaldığı belirtildi.

BeReal Sözcüsü Rakamları Reddediyor

Ancak bir BeReal sözcüsü Gizmodo'ya gönderdiği e-postada rakamların "tahminler sunan üçüncü taraf bir analiz şirketinden" alındığını söyledi ve platformların mevcut aktif kullanıcı sayılarını doğru yansıtmadığını iddia etti.

BeReal, kullanıcının nerede olduğuna, ne yaptığına ve kiminle birlikte olduğuna dair hızlı bir fotoğraf paylaşmanın benzersiz bir yolu olarak hayata geçti ve bir kişinin benzersiz, gerçek benliğini göstermesinin temellerine geri döndü. Takip eden aylarda şirket mesajlaşma, günde bir fotoğraftan daha fazla fotoğraf paylaşma seçeneği ve "Arkadaşların Arkadaşları" keşif akışını içeren özellikleri uygulamaya getirdi.

Ancak BeReal'in uygulamaya özellik ekleme çabaları yavaş ilerledi ve Haziran 2022 ile Nisan 2023 arasında birkaç özellikten fazlasını ekleyemedi, bu da genç kullanıcıların başka uygulamalara yönelmesine yol açtı.

BeReal sözcüsü e-postasında, platformun büyüdüğünü iddia etmenin yanı sıra, bu yıl kullanıma sunulması planlanan "heyecan verici yeni özellikler" üzerinde çalıştıklarını ekledi ancak bu özelliklerin ne olacağını veya tam olarak ne zaman beklenmeleri gerektiğini belirtmedi.

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