La Casa De Papel Spin-Off'u Yolda: Berlin Dizisi Ne Zaman Çıkacak? (Video)

La Casa De Papel spin-off'u bir video eşliğinde duyuruldu. Netflix'in yeni dizisi, çok sayıda izleyici tarafından sevilen Berlin karakterine odaklanacak. Peki, Berlin dizisi ne zaman çıkacak? Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Berlin Dizisi Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıtlandı

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından sevilen La Casa De Papel (LCDP) dizisinin spin-off'u duyuruldu. Popüler İspanyol dizisinin spin-off'u Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin karakterine odaklanacak.

Berlin dizisi 2023 yılında Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. Dijital yayın platformu, Berlin dizisi ile ilgili detay paylaşmadı. Bu sebepten ötürü dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bir bilgi mevcut değil.

La Casa De Papel resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni diziye dair bir video yayımlandı. 27 saniye uzunluğundaki video, çok kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, videonun görüntülenme sayısı 133 bini aştı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end... But the story continues... Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021

La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım (Final) Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada çok popüler olan LCDP beşinci sezon ikinci kısım, 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak. Dizinin tüm sezonlarını Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Profesör lakabı ile bilinen Sergio Marquina, İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soymak için sekiz kişilik bir ekip kurar. Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden yapımda profesör ile ekibinin maceralarına tanık oluyoruz.

La Casa De Papel Oyuncuları

Pedro Alonso (Berlin)

Úrsula Corberó (Tokyo)

Álvaro Morte (The Professor)

Itziar Ituño (Lisbon)

Esther Acebo (Stockholm)

Miguel Herrán (Rio)

Darko Peric (Helsinki)

Jaime Lorente (Denver)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Rodrigo de la Serna (Palermo)

Enrique Arce (Arturo)

Fernando Soto (Angel)

Rocco Narva (Suarez)

Kiti Manver (Marivi Fuentes)

La Casa De Papel spin-off'u Berlin dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sevilen karaktere odaklanacak yeni dizi, LCDP kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.