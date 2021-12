La Casa De Papel Spin-Off'u Yolda: Berlin Dizisi Ne Zaman Çıkacak? (Video)

La Casa De Papel spin-off'u bir video eşliğinde duyuruldu. Netflix'in yeni dizisi, çok sayıda izleyici tarafından sevilen Berlin karakterine odaklanacak. Peki, Berlin dizisi ne zaman çıkacak? Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından sevilen La Casa De Papel (LCDP) dizisinin spin-off'u duyuruldu. Popüler İspanyol dizisinin spin-off'u Pedro Alonso'nun canlandırdığı Berlin karakterine odaklanacak.

Berlin dizisi 2023 yılında Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. Dijital yayın platformu, Berlin dizisi ile ilgili detay paylaşmadı. Bu sebepten ötürü dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bir bilgi mevcut değil.

La Casa De Papel resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni diziye dair bir video yayımlandı. 27 saniye uzunluğundaki video, çok kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, videonun görüntülenme sayısı 133 bini aştı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end... But the story continues... Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4