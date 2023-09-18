Berlin Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı! (Video)

Netflix tarafından yayımlanan tanıtım videosuyla beraber Berlin dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin spin-off'u Berlin ne zaman çıkacak?

Berlin Dizisinin Yayın Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz yıllarda La Casa De Papel dizisinde yer alan Berlin karakterine özel bir dizinin çekileceği açıklanmıştı. Söz konusu dizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda dizinin çıkış tarihi belli oldu. Berlin dizisi 29 Aralık 2023 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

Netflix ayrıca resmî YouTube kanalı üzerinden bir video yayımladı. Merak içerisinde beklenen dizideki bazı sahnelerin yer aldığı tanıtım videosu 58 saniye uzunluğunda. Söz konusu fragman, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Berlin Dizisinin Konusu

8 bölümden oluşması beklenen dizi, Berlin karakterinin hayatını konu olacak. Yeni bir soyguna tanık olacağımız yapımda Berlin, mücevher soygunu yapmaya çalışacak.

Berlin Dizisinin Oyuncuları

Pedro Alonso (Berlín)

Najwa Nimri (Alicia Sierra)

Michelle (Jenner Keila)

Itziar Ituño (Raquel Murillo)

Julio Peña (Roi)

Begoña Vargas (Cameron)

Tristán Ulloa (Damián)

Yuri D. Brown (Bertrand)

La Casa De Papel dizisinin spin-off'u Berlin dizisinin oyuncuları arasında Pedro Alonso, Najwa Nimri, Michelle ve Itziar Ituño dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

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