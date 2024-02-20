Berlin Dizisinin Yeni Sezonu Ne Zaman? 2. Sezon İçin Tarih Verildi!

La Casa de Papel'in spin-off dizisi Berlin bir süre önce Netflix'te ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinin başında gelen Berlin'in hayatını konu alan dizi, 29 Aralık'ta izleyiciyle buluştu.

Netflix'in en iddialı ve beğenilen dizilerinden biri olan La Casa de Papel'in spin-off'u Berlin'de direkt bu karaktere odaklanılıyor. İlk haftasından 11.3 milyon izlenme alan dizi, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

İkinci Sezon Gelecek mi?

Son günlerde de popülerliğini sürekli artıran dizi, bugüne kadar toplam 53.1 milyon izlenmeye ulaştı. İngilizce olmayan diziler listesinde de Netflix'in en çok izlenen 9. yapımı oldu.

Bu kadar beğenilen ve izlenen dizinin takipçilerini sevindirecek haber de Netflix'ten geldi. İlk sezonu bitiren izleyiciler direkt 2. sezonun gelip gelmeyeceğini araştırmaya başlıyor. Başarıyla dikkat çeken dizinin 2. sezon onayı geldi.

Netflix, ilk sezonuyla yayınlandığı günden beri ilgi gören Berlin dizisinin 2. sezonuyla yakında geleceğini duyurdu. Alex Pina ve Esther Martinez Lobato'nun imzasını taşıyacak olan 2. sezonun çekimleri 2025'te başlayacak.

Berlin 2. Sezon Oyuncu Kadrosu