Çift Ekrana ve Ekran Kalemine Sahip 5G Destekli Telefon Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarında standart tasarımların dışına çıkan BigMe, yeni modeli HiBreak Dual'i tanıttı. Peki, tasarımıyla dikkat çeken bu çift ekranlı cihazın özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

HiBreak Dual Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6.13 inç

: 6.13 inç Ekran Tekonolojisi : E-Ink

: E-Ink İkinci Ekran Boyutu : 1.85 inç

: 1.85 inç İkinci Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 İşletim Sistemi : Android 14

: Android 14 RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ana Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya: 4500 mAh

HiBreak Dual'in Ekran Özellikleri Neler?

HiBreak Dual, 6.13 iç büyüklüğünde renkli bir E-Ink ekrana ile geliyor. Kitap okumayı sevenler ve ekran kullanımlarında göz yorgunluğunu en aza indirmek isteyenler için E-Ink teknolojisi büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca bu ekran, siyah metinlerde 300 PPI, renkli içeriklerde ise 150 PPI çözünürlük veriyor.

E-Ink ekranlar her ne kadar uzun ekran kullanımlarında avantaj sağlasa da yenileme hızı noktasında dezavantaja sahip. İşte şirket bu sorunu özel yazılımlarıyla aşmayı planlıyor. BigMe tarafından geliştirilen xRapid teknolojisi ve xClear algoritması sayesinde cihazın, ekran tepkime süreleri hızlandırılarak internette gezinirken veya video izlerken çok daha akıcı bir kullanım elde ediliyor.

HiBreak Dual'in İkinci Ekran Özellikleri Neler?

Cihazın arka yüzeyinde ise yuvarlak tasarımlı 1.85 inç büyüklüğünde bir LCD ekran bulunuyor. 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip bu ikincil ekran, bildirimleri hızlıca kontrol etmek için tasarlanmış. Ayrıca arka kamera ile selfie yaparken bu renkli ekranı bir vizör olarak da kullanabiliyorsunuz.

HiBreak Dual'in İşlemcisi, RAM ve Depolama Kapasitesi Nasıl?

HiBreak Dual'in performans tarafında ise gücünü, piyasadaki en iyi fiyat performans işlemcilerinden biri olan MediaTek'in Dimensity 1080 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye, kullanıcıların tercihine göre 8 GB veya 12 GB RAM seçenkleri eşlik ediyor. 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda, 2 TB'a kadar destekli microSD kart yuvası da unutulmamış.

HiBreak Dual'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın, görüntülü görüşmeler için ön tarafında 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 20 MP'lik bir kamera mevcut. Bu kamera üst düzey bir performans vaat etmese de belge tarama veya günlük fotoğraf ihtiyaçlarınız için yeterli bir performans sergiliyor.

HiBreak Dual'in Ekran Kaleminin Özellikleri Neler?

HiBreak Dual'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de telefon ile birlikte gelen hassas ekran kalemi. Tam 4096 basınç hassasiyetine sahip bu kalem sayesinde ekrandaki belgelerin altını çizebilir, el yazısıyla notlar alabilir ve çizimler yapabilirsiniz. Ayrıca şirket, kalemin kaybolmaması için özel saklama yuvası bulunan bir kılıf da kullanıcılara sunuyor.

HiBreak Dual Hangi İşletim Sistemini Kullanıyor?

Yazılım tarafında ise telefon, Android 14 işletim sistemine sahip. Ayrıca cihaz içinde Google Play Store yüklü olarak geliyor. Bu sayede HiBreak Dual, E-Ink ekranlı bir akıllı telefon olmasına rağmen standart bir Android telefonun sunduğu uygulama esnekliğini kullanıcılara vaat ediyor.

HiBreak Dual'in Bağlantı Özellikleri Neler?

Cihaz bağlantı seçenekleri arasında da 5G, çift SIM desteği, Bluetooth 5.2, Wi-Fi ve NFC bulunuyor. Ayrıca telefon, ev aletlerini kontrol etmek için bir kızılötesi vericiye sahip.

HiBreak Dual'in Bataryası Kaç mAh?

HiBreak Dual, pil tarafında 4500 mAh'lik kapasiteli bir batarya ile geliyor. Batarya, 18W kablolu şarj desteğine de sahip. E-Ink ekran teknolojisinin doğal yapısı gereği çok düşük güç tüketmesi, bu bataya kapasitesiyle birleştiğinde telefon, kullanıcılara standart telefonların çok ötesinde uzun bir şarj süresi vaat ediyor.

HiBreak Dual Türkiye'de Satılacak mı?

BigMe firmasının ürünleri resmi olarak Türkiye'de satılmıyor. Bu sebeple ürünün büyük bir ihtimalle ülkemizde satışa sunulacağını düşünmüyoruz.

HiBreak Dual'in Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatlandırma tarafında ise BigMe, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesini sahip modeli için 539 dolar (24 bin 88 TL) bir fiyat etiketi belirlemiş. Eğer telefonu orijinal kılıfı ve ekran kalemiyle birlikte set halinde almak isterseniz, ödemeniz gereken tutar 629 dolara ( 28 bin 109 TL) yükseliyor. Eğer cihazın bir üst versiyonu olan 12 GB RAM ve 256 GB'lık modeli tercih ederseniz fiyat etiketi 599 doları (26 bin 768 TL) buluyor. Yine bu versiyonu, ekran kalemi ve kılıflı paketiyle almak isterseniz fiyat 689 dolara (30 bin 790 TL) çıkıyor.

Editörün Yorumu

HiBreak Dual'in özellikleri gayet yeterli olsa da bana göre genel kullanıcı kitlesine hitap eden bir telefon değil. Ancak meraklıları için tercih edilebilir bir seçenek olabilir.