Xbox'ın Yeni Patronu Harekete Geçti! Game Pass'in Fiyatı Değişecek mi?

Microsoft, abonelik tabanlı popüler dijital oyun hizmeti Xbox Game Pass için geçen yılın ekim ayında bir fiyat güncellemesine gitmişti. Yurt dışında yaklaşık yüzde 50, Türkiye’de ise yüzde 100’ü aşan bu zam oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından abartı bulundu. Görünen o ki Xbox’ın yeni patronu da bu durumun farkında ve bu konuda bazı adımlar atmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Xbox Game Pass Fiyatları Değişecek mi?

Bildiğiniz üzere geçen şubat ayında yıllardır Xbox’ın yüzü olan Phil Spencer emekliye ayrılmış ve yerine Asha Sharma geçmişti. Hatta oyun sektöründe yeterli deneyime sahip olmadığı yönünde eleştirilerle karşılaşarak gündeme gelmişti. Şimdi ise şirket içinde yaptığı bir konuşmayla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

İddialara göre Sharma, şirket içerisinde çalışanlar ve yöneticilerle paylaştığı bir açıklamada son zamların ardından Game Pass hizmetinin oyuncular için fazla pahalı hale geldiğini ve bu hizmeti ödenen abonelik ücretine daha fazla değecek şekilde geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Ayrıca bu fiyatlandırma konusunu önümüzdeki hafta daha detaylı ele alacağını da belirtti. Sharma’nın açıklamaları Game Pass fiyatlarında bir düşüş olabileceği yönünde beklenti yaratsa da şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Belki şirket, Game Pass kütüphanesindeki oyun sayısını artırarak hizmeti parasnına daha fazla değecek hale getirmeyi düşünebilir. Ancak bu maliyetleri daha da artıracaktır.

Bununla beraber fiyatların düşmesi de pek beklenmiyor. Yani bir tahminde bulunmak çok zor. Ama Xbox cephesinin oyuncuların geri bildirimlerinin farkında olmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Xbox Game Pass Fiyatı Şu Anda Ne Kadar?

Yakın zamanda yapılan zamla birlikte Xbox Game Pass Ultimate’ın fiyatı 309 TL’den 799 TL’ye yükseldi. Bu da yüzde 100’ün üzerinde bir artış anlamına geliyor. Yurt dışında ise Ultimate planın fiyatı yüzde 50 zamlanarak 19,99 dolardan 29,99 dolara çıktı. Ülkemizde sürekli artan döviz kurları ve yükselen enflasyon nedeniyle yüzde 100'ü aşan zam çok şaşırtıcı olmasa da yurt dışındaki yüzde 50'lik zam, yabancı kullanıcılar için dikkat çekici oldu.

Xbox Game Pass Neden Pahalı Hale Geldi?

Xbox Game Pass’in pahalı hale gelmesinin arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Özellikle Call of Duty gibi yüksek bütçeli oyunların kütüphaneye eklenmesi şirketin maliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Elbette yalnızca Call of Duty değil, platforma eklenen diğer oyunlar da toplam maliyeti önemli ölçüde yükseltti.

Microsoft ise bu artan maliyetleri karşılayabilmek için fiyat artışına gitmek zorunda kalıyor. Öte yandan şirket, oyun satışlarından elde ettiği gelir ile abonelik sistemini dengede tutmaya çalışıyor. Bu dengeyi sağlamak için de maalesef ki zaman zaman zam yapmak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Xbox Game Pass kullanmıyorum ancak fiyatının pek de uygun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ülkemizdeki mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında bu durum Türk oyuncular için çok daha zorlayıcı hale geliyor. Bu noktada Xbox’ın yeni liderinin atacağı adımların en çok Türk oyunculara yarar sağlayacağını düşünüyorum. Asha Sharma'nın oyuncular için nasıl girişimlerde bulunacağını hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.