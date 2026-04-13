Football Manager 26 Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı

Steam, Football Manager serisini seven oyuncular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Platform, bu kapsamda geçen yılın sonunda piyasaya sürülen Football Manager 26’nın fiyatında indirime gitti. İşte kampanyaya dair merak edilen tüm detaylar!

Football Manager 26 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Football Manager 26 için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında oyun yüzde 40 oranında indirime girdi. Böylece 49,99 dolar (yaklaşık 2.234 TL) olan fiyat etiketi 29,99 dolara (yaklaşık 1.340 TL) kadar düştü. Söz konusu indirim kampanyasının 23 Nisan’a kadar devam edeceği belirtiliyor.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Football Manager 26, futbolun içine daha derinlemesine girmek isteyen oyuncular için oldukça ideal bir yapım. Her ne kadar bazı oyuncular tarafından eleştirilse de şu an için en güncel menajerlik deneyimini sunan oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Kısacası oyunda yapamayacağınız pek bir şey yok. Kendi takımınızı kurabilir, taktiklerinizi belirleyebilir, saha içi görev dağılımlarını ayarlayabilir ve kadronuz yetersizse transferlerle takımı güçlendirebilirsiniz. Yani gerçek hayatta bir kulübün yaptığı tüm süreçleri sanal ortamda yöneterek kendinizi adeta gerçek bir futbol menajeri gibi hissedebilirsiniz.

Football Manager 26 Türkçe Desteği Var mı?

Football Manager 26'nın Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Yapımı satın alıp yüklediğinizde karşınıza Türkçe bir arayüz çıkacak diyebiliriz. Kısacası dil bariyerini oyun deneyiminizi etkilemeyecek.

Football Manager 26 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci ve İşletim Sistemi: 64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gereklidir

İşletim Sistemi: Windows 10 (güncellemeli 22H2) veya Windows 11 (güncellemeli 23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 Dizüstü: Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200 SSE4.2 ve SSSE3 desteği gereklidir

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 veya Intel HD 530 Dizüstü: NVIDIA GeForce GTX 960M veya AMD Radeon R9 M375 veya Intel HD 530 (512 MB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB boş alan

Ek Not: Microsoft artık Windows 10 ve daha eski sürümleri desteklememektedir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci ve İşletim Sistemi: 64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gereklidir

İşletim Sistemi: Windows 11 (güncellemeli 23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 Dizüstü: Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT Dizüstü: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile veya AMD Radeon RX 6600M

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB boş alan

Ek Not: Microsoft artık Windows 10 ve daha eski sürümleri desteklememektedir.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse Football Manager 26 ile ilgili çevremden çok iyi şeyler duymadım. Ancak bu gibi indirim kampanyaları oyuncularla yapımların arasındaki gerginliği bir nebze de olsun azaltabilir.