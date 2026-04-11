OnePlus'ın 16 GB RAM'li Android Telefonu Yolda! 165Hz Ekranı Var

OnePlus, Ace 6 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 6 Ultra'nın ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ace 6 Ultra'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Ace 6 Ultra'da 1600 nit veya üzeri bir parlaklık bulunabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500 işlemcisi, Genshin Impact ve CarX Street'i ortalama 60 FPS'te, Asphalt Legends, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te çalıştırabilyor. Bu işlemci, vivo X300 Pro, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda mevcut.

İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. 4.1 GHz ve 3.5 GHz hızında çalışan çekirdekler, 4K video kaydı ve oyun oynama gibi ağır işlerde, 2.7 GHz hızında çalışan çekirdekler ise internette gezinme ve video izleme gibi işlerde devreye giriyor. OnePlus Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemcinin de mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabilecek. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ace 5 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Ace 5 Ultra, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 668 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Ace 6 Ultra'nın en iddialı amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olaran telefonun işlemcisi dikkatimi çekti. Cihazda çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunların bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.

Benim için işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli. Ace 6 Ultra'nın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Ayrıca OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum.