OPPO'dan 120Hz Ekranlı ve 7.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor!

OPPO’nun bir süredir üzerinde çalıştığı F33 Pro 5G kısa süre önce Google Play Console’da ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO F33 Pro 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2372 piksel

: 1080 x 2372 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 Max (veya Dimensity 6100+)

MediaTek Dimensity 6360 Max (veya Dimensity 6100+) RAM/Depolama : 8GB RAM / 128GB Depolama

: 8GB RAM / 128GB Depolama İşletim Sistemi: Android 16 (ColorOS 16)

Android 16 (ColorOS 16) Arka Kamera: 50MP ana + 2MP derinlik

50MP ana + 2MP derinlik Ön Kamera: 50MP

50MP Batarya: 7000mAh

7000mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Renk: Mavi

OPPO F33 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO F33 Pro 5G’de 1080 x 2372 piksel çözünürlük sunan bir ekran yer alacak. Google Play Console bilgileri henüz cihazın yenileme hızı ve ekran teknolojisini doğrulamasa da, geçmiş sızıntılar 120Hz yenileme hızı ve AMOLED panel kullanılacağı yönünde.

Kullanıcılar yüksek yenileme hızı sayesinde web sayfası kaydırma, menü geçişleri ve benzeri birçok senaryoda daha akıcı bir deneyim yaşayabilecek. Bununla birlikte AMOLED ekranı, LCD panellere kıyasla daha gerçekçi siyahlar, daha canlı renkler ve daha düşük güç tüketimi gibi avantajlar sunuyor.

OPPO F33 Pro 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda kullanılacak işlemciyle ilgili birbiriyle çelişen raporlar mevcut. Bazı kaynaklar cihazın MediaTek Dimensity 6100+ ile geleceğini öne sürerken, bazıları ise Dimensity 6360 Max ile piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Her iki ihtimalde de OPPO F33 Pro 5G’nin orta segment bir yonga setinden güç alacağı söyleyebiliriz. Bununla birlikte PUBG Mobile, Genshin Impact ve Mobile Legends Bang Bang gibi oyunlarda ciddi bir kasma ya da takılma yaşamadan akıcı bir oyun deneyimi elde edebileceksiniz.

OPPO F33 Pro 5G Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna yer verilecek. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılacak diyebiliriz.

Karşılaştıracak olursak, geçen yıl satışa çıkan OPPO F31 Pro'da 50 megapiksel ana ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Yani yeni model kamera tarafında kullanıcılar daha iyi bir performans sunacak.

OPPO F33 Pro 5G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 7000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Bu batarya aynı zamanda 80W hızlarında şarj olabilecek. F31 Pro 5G’nin de benzer pil kapasitesi ve şarj hızına sahip olduğu düşündüğümüzde bu alanda kayda değer bir yenilik olmayacağı söyleyebiliriz.

OPPO F33 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO F33 Pro 5G'nin tanıtımı 15 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle birlikte cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımına dair birçok detayı öğreneceğiz. Bununla birlikte, 300 dolar seviyelerinden satılan selefinden daha iyi özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 350 dolar bandında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 31.900 TL'ye denk geliyor.

OPPO F33 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, Türkiye’de Reno 15, 15 Pro, 15 F ve Find X9 Pro modellerini satışa sunuyor. Ancak F31 Pro 5G bu modeller arasında mevcut değil. Bu nedenle 15 Nisan’da tanıtılacak F33 Pro 5G’nin de büyük olasılıkla Türkiye’de satışa çıkmayacağını söyleyebiliriz.

Editörün Notu

OPPO F33 Pro 5G, akıllı telefonlara çok fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Özellikle 7000 mAh pili, 50 megapiksel selfie kamerası ve 8 GB RAM'iyle amiral gemisi düzeyinde olmasa bile günlük kullanımda üzmeyecek bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.