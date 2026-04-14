Çok Kolay Taşınabilen Hafif Hoparlör Tanıtıldı! Suya Dayanıklı

JBL Flip Essential 3 SE'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni hoparlör, hafif yapısı, suya dayanıklılığı, yüksek ses vermesi daha pek çok özelliği ile ön plana çıkıyor. Özellikle arkadaşları ile sık sık kamp ve benzeri aktiviteler yapan kişilere hitap eden model, çok ucuz olmasa da erişilebilir bir fiyat etiketi taşıyor.

JBL Flip Essential 3 SE'nin Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 12 saate kadar oynatma süresi

Şarj Süresi: 3 saat

Frekans Aralığı: 63 Hz-20 kHz

Bluetooth Versiyonu: 5.4

Ses Kodekleri: SBC ve AAC

Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

Dayanıklılık Sertifikası: IP67 (Suya ve toza karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı)

Boyutlar: 180 mm x 69,5 mm x 72 mm

Ağırlık: 550 gram

JBL Flip Essential 3 SE Nasıl Bir Ses Veriyor?

JBL'in yeni hoparlörü, 63Hz ve 20kHz frekans aralığı sunuyor. Bu, bas seslerin net şekilde duyulmasının mümkün olduğu anlamına geliyor ama daha alt frekanslarda seste elbette biraz zayıflık hissedilecektir. Öte yandan cihaz, 10W tweeter sürücü ile birlikte geliyor ki bu, vokallerin net şekilde duyulacağı anlamına geliyor. Tabii, ses seviyesini çok yükseltmemek gerekecektir. Aksi takdirde tizlerde biraz sorun yaşanabilir.

Bu hoparlörün eğer çok büyük bir müzik tutkunu değilseniz beklentilerinizi karşılayabileceğini söylemek mümkün. Şarkıların yanı sıra YouTube ve benzeri platformlar üzerinden video izlemek ya da Netflix tarzı dijital yayın platformları üzerinden dizi ve film seyretmek için de yeterli olacaktır.

JBL Flip Essential 3 SE'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, 12 saat pil ömrü sunuyor. Elbette ki gün boyu kullanıma uygun değil ama daha çok tatilde arkadaşlarınızla eğlenmek için kullanacak bir şeyler arıyorsanız ideal bir seçenek olacaktır. Günde sadece 2 saat kullanacağınızı varsayarsak 6 gün boyunca şarj etmeye gerek kalmayacaktır.

JBL Flip Essential 3 SE'nin Ne Kadar Suya Dayanıklı?

Yeni hoparlör, IP67 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii, tuzlu su ya da basınçlı suya maruz bırakmaktan kaçınılmaması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Öte yandan cihaz ıslakken kesinlikle şarj etmemek gerekiyor. Aksi takdirde olumsuz durumlarla karşılaşılabilir.

JBL Flip Essential 3 SE Ne Kadar Hafif?

Cihaz, 550 gram ağırlığa sahip. Yani bir yarım litre su şişesine denk olduğunu söyleyebiliriz. Bu da onun oldukça hafif olduğu anlamına geliyor. Hareket ederken onu kolay bir şekilde taşımanız için bir askısı da mevcut. Yani bir yerden başka yere giderken onu nasıl taşıyacağınız konusunda endişelenmenize gerek bırakmıyor.

JBL Flip Essential 3 SE Türkiye'de Satılacak mı?

JBL'in şu an Türkiye'de çok sayıda hoparlörü satılıyor. Bunlara örnek olarak Flip Essential 2, Go4, Partybox 110, Charge6, Flip 6 ve Clip 5 verilebilir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda yeni hoparlörün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça yükseliyor. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini de belirtelim.

JBL Flip Essential 3 SE'nin Fiyatı Ne Kadar?

JBL Flip Essential 3 SE için 130 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla karşılığı 5 bin 809 TL. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bu fiyatın vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 8 bin TL'ye ulaşması muhtemel. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, hoparlörün farklı bir fiyatla Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturulabileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

JBL Flip Essential 3 SE, bana göre oldukça iddialı özelliklere sahip. Ama özelliklerine baktığımda bunun tüm gün boyunca kullanıma uygun bir hoparlör olmadığını görüyorum. Daha çok doğa aktiviteleri için tercih edilebilir. Örneğin arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz ile hafta sonları kamp yapmayı seviyorsanız tercih edebilirsiniz. Ses kalitesi ve pil ömrü, bu tür durumlar için yeterli olacaktır.