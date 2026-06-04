Dünya Genelinde Bilgisayar Satışları Düşerken Apple Üretimi İkiye Katlıyor!

Son dönemlerde etkisini giderek artıran bellek kıtlığı, bilgisayar pazarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Nitekim bugüne kadar birçok pazar araştırma şirketi tarafından paylaşılan veriler satışlardaki yavaşlamayı net şekilde ortaya koydu. Şimdi ise yeni bir rapor daha yayınlandı. Peki 2026 yılında bilgisayar satışları nasıl devam edecek ve önümüzdeki yıllarda pazarı neler bekliyor?

Bilgisayar Satışları Düşecek mi?

Güvenilir pazar araştırma şirketlerinden IDC'nin paylaştığı verilere göre bilgisayar satışlarının 2026 yılında küresel olarak yüzde 11,3 oranında düşmesi bekleniyor. 2025'te yaklaşık 298 milyon adet bilgisayar satılırken, şirketin tahminlerine göre bu rakamın 2026 sonunda yaklaşık 264 milyona düşeceği belirtiliyor. Bu da oldukça ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Elbette yıl henüz bitmiş değil. Tahminlerin ne kadar isabetli olduğunu ancak yıl sonunda görebileceğiz.

Bununla birlikte IDC, 2027 yılında bilgisayar satışlarında dikkat çekici bir toparlanma beklemiyor. Hatta satışların yaklaşık 264 milyon adet ile 2026'nın birazcık üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2028, 2029 ve 2030 yıllarında ise pazarın yeniden büyümeye başlaması bekleniyor. Ancak buna rağmen söz konusu yıllardaki satış rakamları yine 2025 yılına ulaşamayacak. Peki bilgisayar satışları neden düşüşte?

PC Satışları Neden Düşüşte?

IDC'ye göre bilgisayar satışlarındaki düşüşün temel nedeni uzun süredir devam eden bellek kıtlığı ve bunun beraberinde getirdiği fiyat artışları. Aslında bu sorunun arkasında son yıllarda hızla büyüyen yapay zekâ alanı da bulunuyor.

Bellek üreticileri, daha yüksek kâr marjları sunduğu için ürünlerini giderek daha fazla yapay zekâ şirketlerine yönlendiriyor. Bu durum ise bilgisayar, akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği ürünleri için ayrılan bellek arzının azalmasına neden oluyor. Arzın daralması da doğal olarak fiyatların yükselmesine yol açıyor.

IDC, bellek kıtlığının en az 2027'nin sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Bu durum üretim maliyetlerinin ve dolayısıyla fiyatların yükselmeyi sürdürebileceği anlamına geliyor. Öte yandan bu yıl bilgisayar pazarında bir gerileme beklenirken ve üreticiler üretimlerini azaltırken Apple ise üretim tarafında farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Apple, MacBook Neo Üretimini Neden Artırıyor?

Apple’ın mart ayında piyasaya sürdüğü MacBook Neo isimli yeni dizüstü bilgisayar muhtemelen sizin de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye’de 37 bin 999 TL, yurt dışında ise 599 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, bütçe dostu olmasıyla öne çıkıyor. Üstelik yalnızca uygun fiyatıyla değil, Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarlara kıyasla sunduğu güçlü fiyat/performans dengesiyle de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Bu nedenle satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gören bilgisayar için Apple, 2026 yılı için 5 milyon adetlik üretim hedefi belirlemişti. Ancak Çinli bir kaynağa göre şirketin bu hedefi 10 milyona çıkardığı söyleniyor. Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook da MacBook Neo’nun beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü daha önce dile getirmişti.

Sektör kaynakları ise genel olarak bilgisayar fiyatlarının artması beklenmesine rağmen MacBook Neo satışlarının yükselmeye devam edeceğini öne sürüyor. Bunun arkasında ise Apple’ın uzun vadeli tedarik anlaşmaları yer alıyor. Bellek maliyetlerindeki artışın bilgisayar fiyatlarını da yukarı çektiğini az önce söylemiştik.

Ancak Apple’ın üreticilerle yaptığı anlaşmalar sayesinde uzun süre sabit fiyatla bellek tedarik edebileceği belirtiliyor. Bu durum da MacBook Neo’nun fiyatının uzun süre aynı kalmasını sağlayabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Açıkçası yapay zekâ dünyasındaki mevcut tabloya baktığımızda maliyetlerin ve dolayısıyla bilgisayar fiyatlarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca düşeceğini düşünmüyorum. Ki güvenilir kaynakların tahminleri de bu yönde. Ben de bir masaüstü bilgisayar toplamayı planlıyordum ancak bellek krizi maalesef beni de etkiledi. Görünen o ki bu kriz bazı üreticileri olumsuz etkilerken Apple gibi güçlü tedarik anlaşmalarına sahip şirketlerinse elini güçlendirecek.