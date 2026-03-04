Apple Yeni MacBook'un Türkiye Fiyatını Açıkladı! Bütçe Dostu mu?

Apple, bugüne kadarki en uygun fiyata sahip MacBook modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Geçtiğimiz gün M5 Pro ve M5 Max'li MacBook Pro ile M5 MacBook Air modellerini duyuran şirketin "bütçe dostu" olarak nitelendirilen yeni MacBook Neo modelinin özellikleri ve Türkiye fiyatı da açıklığa kavuştu.

MacBook Neo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB depolama: 37 bin 999 TL

37 bin 999 TL 8 GB RAM + 512 GB depolama: 42 bin 999 TL

MacBook Neo'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatını 37 bin 999 TL olarak belirlendi. Cihaz, gümüş, pastel pembe, puslu sarı ve indigo olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Tüm sürümlerde aynı RAM seçeneği bulunsa da depolama tercihine bağlı olarak cihazın fiyatı da değişiklik gösteriyor.

MacBook Neo'nun Özellikleri Neler?

MacBook Neo, A18 Pro işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde de kullanılan bir iPhone işlemcisi olarak biliniyor. Bu da cihazın diğer MacBook modellerinden ayrıldığı anlamına geliyor.

Güncelleniyor.