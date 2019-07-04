Bilim İnsanları HIV Virüsünü Tamamen Yok Etmeyi Başardılar

AIDS salgını ilk ortaya çıktığı zamanlarda ölümcül sonuçlara neden oluyordu. Günümüzde ise AIDS tamamen tedavi edilemez olmasına karşın hastalar geçmiştekine kıyasla çeşitli ilaçlarla daha uzun süre yaşayabiliyor. Tabii bu ilaçlar AIDS’i tamamen iyileştirmiyor. Ancak bilim insanları hastalığı tamamen iyileştirebilen ilaçlar üzerinde çalışıyor.

Yapılan son çalışmalarda hastalığın tedavisi üzerinde büyük ilerleme kaydedildi. Bilim insanları dokuz adet deney faresinin DNA’larından HIV virüsünü silmeyi başardılar. CRISPR denilen gen değiştirme teknolojisi ve LASER ART isimli tedavi süreci sayesinde Temple Üniversitesi ve Nebraska Üniversitesi Sağlık Merkezi’ndeki bilim insanları, bir grup farenin DNA'larında yer alan hastalığı yok etmeyi başardılar.

Çalışmada yer alan araştırmacılardan biri olan Dr. Kamel Khalili’nin söylediklerine göre bu çalışma, AIDS salgınının ortaya çıkmasından 40 yıl sonra HIV enfeksiyonunun tedavi edilebilir olduğunu gösteren ilk çalışma oldu. Tedavi sürecinde önce LASER ART ile HIV’in denekteki büyüme hızı azaltılıyor, ardından CRISPR ile HIV'e entegre olan tüm DNA’lar yok ediliyor.

Araştırmaya göre deneydeki yirmi bir farenin dokuzunda virüs geri dönmedi. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken tedavinin insanlar üzerinde uygulanması ise çok yakın zamanda olacak gibi görünmüyor.