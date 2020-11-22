Bilim İnsanları Yaşlanmayı Tersine Çevirdi! Zamanda Geriye Gidebiliriz

Biyolojik hücrelere yapılan son çalışma sayesinde bilim insanları yaşlanmayı tersine çevirdi. Bu sayede hücrelerin genç kalmasını ve hatta yaşlanan hücrelerin de gençleşmesini sağlayan İsrailli araştırmacılar, insanlık için tarihi bir çalışma imza atmış olabilir.

İsrailli bilim adamları, biyolojik yaşlanma sürecini başarıyla durdurmakla kalmayıp aynı zamanda sadece oksijen kullanarak yaşlanmayı tersine çevirmeyi başardıklarını söylüyor. Tel Aviv Üniversitesi ve Shamir Tıp Merkezi'nin işbirliği olan çalışma, yüksek basınçlı oksijenli bir odada yaşlanma ve hastalıklarla ilgili iki süreci tersine çevirdiğini gösteriyor.

Bilim insanları yaşlanmayı tersine çevirdi: HBOT tedavisi nedir?

Araştırmacılar, yaşlanan sağlıklı yetişkinler üzerinde hiperbarik oksijen tedavilerini (HBOT) kullanarak, telomerlerin kısaldığını (kromozom uçları) ve vücuttaki eski veya hasta hücrelerin birikiminin tersine çevrilebileceğini keşfettiler. Yani yetişkinlerin kan hücreleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulandıkça aslında daha da gençleşiyor.

Çalışma 18 Kasım'da Aging dergisinde yayınlandı. Çalışmanın detaylarına göre, 64 yaşın üzerindeki 35 yetişkin katıldı ve üç ay boyunca haftada beş kez olmak üzere günde 90 dakika HBOT tedavisi uygulandı.

Tel Aviv Üniversitesi'nde profesör olan Shai Efrati yaptığı açıklamada, yaşlanma sürecinin hücresel temelinin tersine çevrilebileceğini kanıtladıklarını aktardı. Efrati ayrıca, "Sadece yaşlanmayı yavaşlatmıyoruz, zamanda geriye gidiyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Bugün telomer kısalması, yaşlanma biyolojisinin anahtarı olarak kabul ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, telomer uzamasını sağlayan farmakolojik ve çevresel müdahaleler geliştirmeye çalışıyorlar. HBOT tedavimiz bunu başardı ve yaşlanma sürecinin temel hücresel-moleküler düzeyde tersine çevrilebileceğini kanıtladı."

Shamir Tıp Merkezi'nde Baş Tıbbi Araştırma görevlisi Amir Hadanny, yaşam tarzı değişiklikleri ve yoğun egzersiz gibi müdahalelerin telomer kısalması üzerinde bir miktar engelleyici olduğunu, ancak hiperbarik oksijen tedavisinin daha etkili olduğunu söyledi.

Baş Tıbbi Araştırma görevlisi Hadanny, "Çalışmamızda, yalnızca üç aylık HBOT telomerleri şu anda mevcut müdahalelerin veya yaşam tarzı değişikliklerinin çok ötesinde oranlarda hücreleri gençleştirebildi" dedi.