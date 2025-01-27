Bill Gates'ten Elon Musk'a Sert Sözler: "Ne Saçmalıyorsun Lan?"

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, teknoloji dünyasının bir diğer önemli ismi Elon Musk'ı, sağcı politikaları teşvik etmesi nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Gates, Musk'ın yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde siyasi dengeleri bozduğunu düşünüyor ve bu doğrultuda diğer ülkeleri önlem almaları hususunda uyarıyor.

"Ülkenizin Güvenliğini Düşünüyorsanız Önlem Alın"

The Times of London'a konuşan Gates, süper zengin sınıfında bayrak taşıyan Elon Musk'ın bir yabancı olarak seçimlere müdahale etmesine çok sert çıkıştı.

ABD yasalarına göre yabancı uyruklu kişilerin seçimlere para harcaması yasak. Gates, diğer ülkelerin de bu durumu ciddiye alarak süper zengin yabancıların seçimlerini bozmasını engellemek için önlemler almalarını söyledi.

Üstelik Musk'ın müdahalesi yalnızca ABD ile sınırlı değildi. Almanya ve İngiltere'ye de müdahale etmeye başladı ve aşırı sağcı söylemleri açık açık destekleyerek siyasi gerilime sebep oldu.

Aşırı Sağcı Alman Partisine Destek

Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasına 250 milyon dolardan fazla bağış yaptıktan sonra Trump'a yakın bir isim olmuştu. Ardından "başarı basamaklarını" bir bir tırmanmaya başladı ve durumun önü alınamaz hale geldi. DOGE Bakanı olarak atanması bunun bariz kanıtlarından biriydi.

Ayrıca, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer ve merkez sol Labour Partisi'ni eleştirirken, sağcı Reform UK partisine Nigel Farage'ı bırakma tavsiyesinde bulunarak tepkileri yine üzerine çekti. Daha önce Almanya'nın aşırı sağcı partilerinden Almanya için Alternatif (AfD) ile yaptığı uzaktan bir konuşmada şöyle dedi:

Almanya'yla gurur duyun ve büyüklerinizin eylemleri yüzünden suçluluk hissetmeyin.

Gates Çok Ağır Çıkıştı: "Kışkırtmalarına Son Ver!"

Gates, Musk'ın eylemlerini "popülist kışkırtmalar" olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

Sağcıları teşvik etmek istiyorsun ama Nigel Farage'ın yeterince sağcı olmadığını söylüyorsun, üstüne AfD'yi destekliyorsun. Bu ne b**tan bir kafa yapısı böyle?

Sizce Gates'in eleştirileri haklı mı? Musk'ın siyasi müdahaleleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.