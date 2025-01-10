Elon Musk'ın DOGE'nin 2 Trilyon Dolarlık Kesinti Hedefleri Boşa Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesiyle ipleri eline alan Elon Musk, tabiri caizse şu an ABD'yi yönetiyor.

Seçimlerden kısa bir süre sonra DOGE (Department of Government Efficiency) başkanlığı koltuğuna oturan ünlü milyarderin hedefi federal bütçeden 2 trilyon dolar kesmekti. Ancak son açıklamaları bu hedefin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Eğer 2 trilyon doları hedeflersek, 1 trilyon dolara ulaşma şansımız yüksek. 2 trilyon kesmek şu an hayal edebileceğimiz en iyi senaryo.

Federal bütçe üzerinde bilgi sahibi olan uzmanlar ise bu hedefin başlangıçtan itibaren safsata olduğunu vurgulamıştı.

Sosyal Programlara Dokunmak Düpedüz İntihar

Federal bütçenin en büyük harcama kalemleri olan Sosyal Güvenlik, Medicare ve savunma bütçesi gibi alanların kesilmesinin siyasi açıdan neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor.

Musk’ın planlarının popüler sosyal yardım programlarını kesmeyi içerebileceği iddia ediliyor ama bu siyasi açıdan çok riskli bir adım.

Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi zorunlu programlarından bütçe kesintisi olasılığı epeydir gündemdeydi. Bu programlar özellikle Donald Trump’ın tabanı arasında oldukça popüler. Trump da Sosyal Güvenlik ödemeleri üzerindeki vergileri azaltmayı önererek programın mali olarak çöküşünü hızlandıracak bir hamleye açık olduğunu göstermişti.

Tesla Yöneticilerinin Başı Dertte

Öte yandan Musk'ın şirketlerinin sürekli yasal süreçlerle sınandığını hatırlatmakta fayda var.

Örneğin bu hafta, Tesla yöneticileri, hisse senedi opsiyonları aracılığıyla kendilerine yüz milyonlarca dolar fazla ödeme yaptıkları iddiasıyla açılan bir davada yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

2020 yılında Detroit Şehri Polis ve İtfaiye Emeklilik Sistemi tarafından açılan bu dava Tesla’nın yönetici tazminatlarının piyasa standartlarından tamamen bağımsız olduğunu iddia ediyordu.