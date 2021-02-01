Bill Gates'ten Koronavirüsle İlgili Ortaya Atılan İddialara Yanıt

Bill Gates, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medyada bir süredir gündemde. Gates sessizliğini bozdu ve ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, çip iddiaları ile bir hayli gündemde kalmıştı. Bill Gates bu iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Bill Gates'ten Koronavirüs İddialarına Cevap

Bill Gates, Süddeutsche Zeitung gazetesine açıklamalarda bulundu ve salgın ile alakası olduğuna dair iddiaları yalanladı. Sputnik'in haberine göre Gates açıklamasında "İnsanlar basit çözümler aradığı zaman bu büyük bir meydan okumadır. Salgının arkasında birinin olup olmadığını sorguluyorlar." dedi.

Gates kendisiyle ilgili çılgın ve kötü teoriler karşısında şok olduğunu belirtti.

Bill Gates ayrıca gelecekte dünyanın başka bir pandemi beklemesi gerektiğini duyurdu ve bu mevcut olandan on kat daha kötü olabilir dedi. Gates'e göre, pandemiler "depremler, kasırgalar veya iklim değişikliğiyle aynı şekilde" yeni normale ait.

"Dersimizi yapmalıyız, bir sonraki salgına hazırlıklı değiliz" diyen Microsoft'un kurucusu Gates, aşı geliştirmedeki bilimsel ilerlemeye olan hayranlığını da dile getirerek "Bu bir mucize salgın beş yıl önce başlamış olsaydı, dünya bu kadar kısa sürede aşıya sahip olamazdı" dedi.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bill Gates Koronavirüs Aşısı Oldu

Bill Gates Koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Salgınla mücadele etmek için aşı yaptırmaya dikkat çeken Gates, ilk aşı dozunu aldı. Sosyal medya adreslerinden paylaştığı bir fotoğrafta aşı yaptırdığını açıklayan Microsoft'un kurucusu kendini harika hissettiğini söyledi.

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