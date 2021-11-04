Bill Gates'in Türkiye'de Çiftlik Kuracağı İddia Edildi

Bill Gates, çevreyi korumaya yardımcı olmak için tarım arazilerini araştırıyor. Bunun son örneği ise Bill Gates Türkiye'de çiftlik kuracak iddiasıyla geldi.

NY Post tarafından aktarılan ve adı verilmeyen bir kaynağa göre milyarder hayırsever, İskoçya'daki Birleşmiş Milletler iklim zirvesine katılmasının hemen öncesinde, doğum gününü kutlamak ve "yüzlerce dönümlük tarım arazisi" için anlaşma yapmak için Türkiye'ye geldi.

İddialara göre Gates, eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolarlık hayır kurumu Bill & Melinda Gates Vakfı için “Türkiye'de büyük bir sürdürülebilir çiftlik yaratmak istiyor”.

Bill Gates Türkiye'de çiftlik kuracak mı?

Perşembe günü Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da dahil olduğu bir sahil partisinde 66 yaşına giren Gates, Salı günü Glasgow'daki COP26 BM İklim Değişikliği Konferansı'nda çiftçilerin iklim değişikliğine dayanıklı ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için 315 milyon dolar yatırma sözü verdi.

Gates, kar amacı gütmeyen kuruluşun Glasgow'a taahhüt ettiği paranın, çiftçilerin değişen iklim modellerine uyum sağlamasına yardımcı olacak bir tohum konsorsiyumuna gideceğini söyledi.

Salı günü, “Küçük ölçekli çiftçiler iklim değişikliğine uyum sağlayamazlarsa, açlık ve yoksulluğa karşı küresel savaşı kaybedeceğiz” dedi.

Ancak Gates, çevrecilerin dünyanın en kötü ekolojik suçluları arasında olduğunu söylediği süper yatla gezmesi ile şaşırttı. Ege'nin masmavi sularına "dünyanın en lüks süper yatlarından biri" olarak tanımlanan 354 fitlik bir yat olan LANA ile yelken açtı.

Teknede sekiz kamara, bir golf sahası, bir sinema odası, bir havuz ve masaj odaları bulunuyor. Monako merkezli bir yat kiralama servisine göre, 12 misafir ve 31 mürettebat üyesini barındırıyor ve haftada 2 milyon dolardan fazlaya mal oluyor.

İklim uzmanları Richard Wilk ve Beatriz Barros, “Gates, iklim değişikliği konusunda ikiyüzlü olduğunu açıkça gösteriyor. Bir yandan dünyanın durumu hakkında çok fazla yardım yapıyor, ancak eylemleri yaşam tarzından vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Bu gerçek bir çelişki." dedi.

Microsoft'un kurucusu ve yıllar boyunca yaptığı hayırsever yardımlarıyla tanınan Bill Gates, geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye açıklarına gelmişti. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu'nda bulunan Sea Me Beach'i kapattığı öğrenilen milyarderin, Ege'de tatil yapan Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile buluştuğu aktarılmıştı.