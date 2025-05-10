Bill Gates, Donald Trump'ın Yapamadığını Yapmaya Cesaret Etti

Şu sıralar 25. yılını kutlayan Gates Vakfı'nın geleceği konusunda radikal bir karar alındı. Bill Gates, vakfın tam 20 yıl sonra tamamen kapanması talimatını verdiğini ve bu sürede elindeki tüm serveti vakfa aktaracağını duyurdu. Şu an 107 milyar dolarlık bir kişisel servete sahip olan Gates'in hedefiyse bu meblağın %99'unu bağışlayarak toplamda 200 milyar doları aşan bir yardım bütçesini hayata geçirmek.

Bu yıl sadece vakfın yıldönümü değil; babasının — aynı zamanda vakfın ilk kurucularından biridir kendisi — 100. doğum yılı, Microsoft'un 50. yaşı ve Gates'in kendi 70. yaş gününü de kapsıyor. Yani hem kişisel hem de profesyonel anlamda önemli eşiklerin bir araya geldiği bir dönüm noktasındayız.

Gates Vakfı 2045 Yılında Kapacak

Gates'in daha önceden belirlediği plan şuydu: Kendisi öldükten 20 yıl sonra vakıf da kapanacaktı. Ancak ünlü milyarder ve iş insanı, 69 yaşında olmasına karşın sağlığını halen muhafaza ediyor. Tam da ondan ötürü süreci öne çekme kararı aldı. Bill Gates Vakfı, 2045 yılı itibarıyla kökten kapatılacak.

Ani kararın ardından köklü değişiklikler de yapılması zorunluydu. Gates'in söylediğine göre kararı almasındaki en büyük etken; hayırseverliğin bile bir gün bitebileceğini göstermekmiş. Kimilerine göre ise bu sadece daha etkin ve hızlı sonuçlar almak için yapılmış bir plan ama Gates öyle düşünmüyor.

ABD'nin En Büyük İkinci Bağışı

Gates Vakfı; özellikle sağlık, eğitim, kalkınma projeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlara yoğunlaştı. En fazla da sıtma gibi ölümcül ama tedavi edilebilir hastalıklarla mücadele eden düşük gelirli ülkelerde etkili oldu. Bu nedenle 2045'e kadar yıllık ortalama 9 milyar dolarlık bir harcama yapılması öngörülüyor.

Bu rakamın ABD tarihinin en büyük ikinci bağışı olması bekleniyor. Listenin tepesinde ise hâlâ Warren Buffett yer alıyor.

Zamanlaması Çok Manidar: Trump Desteği Kesti

Bu haberin zamanlaması da dikkat çekici. Zira ABD'de Trump yönetimi, dış yardımları ciddi biçimde kısmış durumda. Daha önce yılda 35 milyar doları yöneten USAID gibi kurumlar, bu kesintilerden doğrudan etkilenmişti. Gates Vakfı'nın yıllık 9 milyar dolarlık hedefi ise bu boşluğu kısmen dolduruyor.