Microsoft, A18 Çipi Konusunda Intel'i İpten Aldı

Uzun süredir çip yarışında TSMC'nin arkasında kalan Intel, 18A adlı yeni üretim süreciyle adeta yeniden doğdu. Gelen bilgilere göre Microsoft ile kesin bir anlaşma imzalandı ve Google, Nvidia gibi devler de satın alacak ilk şirketler olmak üzere sıraya girdi.

Intel'in 18A süreci direkt olarak TSMC'nin 2nm sürecine rakip olarak öne çıkıyor. Daha önce "Direct Connect 2025" etkinliğinde ABD'de üretilen en gelişmiş işlem süreci olarak tanıtılan 18A, hem performans hem de verimlilik açısından Intel 3'e göre ciddi bir üstünlük sağlıyor. Öyle ki, artık birçok büyük firma üretim için TSMC yerine Intel'e yönelmeye başladı.

Bu hamlenin zamanlaması da pek manidâr. Çünkü TSMC'nin ABD'deki üretim tesisleri Trump döneminde yapılan anlaşmalar sayesinde cazip hale gelmişti. Gelin görün ki üretim kapasitesi doldu ve bu da firmaları alternatif çözümler aramaya itti. Intel'in bu noktada devreye girerek boşluğu doldurması, rakiplerine karşı elini güçlendirdi.

Intel'in Yeni CEO'su Sayesinde Başardılar

Bazı kaynaklara göre, Intel'in başındaki yeni CEO Lip-Bu Tan, şirketin yönünü radikal şekilde değiştirdi. Yeni CEO'nun bu yaklaşımları sayesinde Nvidia, Broadcom ve Faraday gibi pek çok ASIC tasarımcısı da 18A sürecine ilgi göstermeye başladı. Otomasyon, paketleme ve dökümhane hizmetlerine daha fazla odaklanan Tan, "IDM 2.0" stratejisini geri plana attı. Bu da Intel'in sadece üretici değil, tasarımcı ve servis sağlayıcı olarak da büyümesine zemin hazırlıyor.

Intel için 18A süreci bir dönüm noktası. ABD üretimi oluşu bir yana, TSMC'ye bağımlı olan şirketlere de adeta "artık zorunda değilsiniz" mesajı vermeye başladı. Intel'in bu yıl sonunda sınırlı sayıda Panther Lake işlemciyle çıkış yapması, tam ölçekli dağıtımın ise 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha önce 21 bin kişinin işine son vereceğini duyurduğumuz Intel sizce bu fırsatı ne kadar iyi değerlendirebilir? Yorumlarda tartışalım.