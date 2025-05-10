BİM Marketler Bu Hafta RTX 4060 Ekran Kartlı Oyun Bilgisayarı Satıyor

BİM, 14 Mayıs'ta geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda Monster markalı üç farklı oyuncu bilgisayarı modeline yer verdi. Daha önce de benzer kampanyalarla dikkat çeken market zincirinde bu defa performansıyla öne çıkan Tulpar T6 V3.1.5, Abra A5 V20.4.1 ve masaüstü tarafında Tulpar TD3 V2.11.1.3 modelleri rafta sahiplerini bekleyecek.

Uygun Fiyatlı Monster Tulpar

Dizüstü bilgisayar tarafında en güçlü model olan Tulpar T6 V3.1.5, 16 inç Full HD+ ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, 32 GB RAM, 1 TB SSD ve GeForce RTX 4060 ekran kartı ile geliyor. Bu modelin fiyatı ise 58.950 TL olarak belirlenmiş. Oyuncular için güçlü bir mobil sistem arayanların biçilmiş kaftanı.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için ise Abra A5 V20.4.1 var. Bu model 15.6 inç Full HD IPS ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD ve RTX 4050 ekran kartı ile dikkat çekiyor. Fiyatı 41.950 TL.

Masaüstü isteyenlere özel gelen Tulpar TD3 V2.11.1.3 ise Intel Core i5 14400F işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD ve Intel ARC A770 16 GB ekran kartı sunuyor. Kasa tipi bu modelin fiyatı 45.950 TL.

Siz de ürünleri detaylı incelemek isterseniz buradan BİM Aktüel kataloğuna ulaşabilirsiniz.