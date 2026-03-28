BİM Uygun Fiyatlı Mercedes Akülü Araba ve Volvo Kepçe Satacak! İşte Detaylar!

BİM 3 Nisan 2026 tarihli aktüel listesini yayınladı. Yayınlanan liste kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok farklı ürünün market raflarında yer alacağı görüldü. Ancak aralarında en dikkat çekici olan ürünler akülü arabalar ve kepçeler oldu. İşte BİM 3 Nisan 2026 Cuma aktüel listesi ve detayları...

BİM 3 Nisan 2026 Aktüel Ürünleri Neler?

65 inç 4K QLED HDR Google TV → 34.900 TL

55 inç 4K QLED HDR Google TV → 24.900 TL

RKS RX Pro Katlanır Elektrikli Bisiklet → 29.900 TL

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası → 15.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge → 6.490 TL

Mini Buzdolabı → 4.900 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge → 4.990 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi → 3.500 TL

Listede en pahalı ürün olarak 65 inç QLED Google TV öne çıkıyor. Büyük ekran televizyonu, elektrikli bisiklet ve aksiyon kamerası takip ediyor. Özellikle elektrikli bisiklet ve aksiyon kamerası gibi ürünlerin sınırlı stokla satışa sunulması bekleniyor. Bunun yanında Insta360 X3 Aksiyon Kmaerası ve RKS RX Pro Katlanır Elektrikli Bisiklet modeli de dikkat çeken diğer ürünler arasında.

BİM'e Hangi Akülü Arabalar Geliyor?

Akülü Mercedes AMG DK-663: 39.500 TL

Akülü Chevrolet Camaro HL558: 17.500 TL

Akülü Range Rover DK-R8899 : 17.500 TL

Akülü Renegade ATV DK-CA002: 19.500 TL

Akülü Volvo Kepçe DK-VE888: 24.500 TL

Akülü Maverick UTV DK-CA003: 21.500 TL

BİM’in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı akülü araba modelleri farklı tasarım seçenekleriyle geliyor. Listede lisanslı SUV modellerinin yanı sıra spor otomobil ve arazi aracı seçenekleri de bulunuyor. Özellikle çocuklara yönelik geliştirilen bu araçlarda uzaktan kumanda desteği ve emniyet kemeri gibi güvenlik detayları dikkat çekiyor. Ayrıca tüm modeller lisanslı ve üretici garantili.

BİM Akülü Arabalar Ne Zaman Satışa Çıkacak?

BİM aktüel ürünler listesine göre akülü araba modelleri 3 Nisan 2026 Cuma günü satışa sunulacak. Ürünlerin sınırlı stokla geleceği belirtilirken yoğun talep görmesi bekleniyor. Bu nedenle almak isteyen kullanıcıların erken saatlerde mağazalarda olması gerekebilir. Teslimat noktasında "mağazadan mağazaya değişiklik göstermekle birlikte" eve teslimat gibi seçeneklerinde yer alması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte pek çok ebeveyn çocukları için yeni aktiviteler bulmayı hedefliyor. Bu kapsamda akülü araba seçeneği çocukların hem hayal dünyalarını geliştirirken onların motor becelerini arttırmasını da sağlıyor. Ayrıca ekran bağımlılıklarından kurtulmak, kendilerini birer yetişkin olarak görerek bir aracın sorumluluğunu almak gibi pek çok eğitsel beceriye de sahip olabilecekler. BİM bu kapsamda uygun fiyatlı ürünler sunarak büyük bir fırsat sunuyor tüketicilere.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...