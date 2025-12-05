BİM Çok Ucuz Android Telefonlar Satacak! 8 GB RAM ve Dahası

BİM'de bu hafta uygun fiyat etiketine sahip olan Android telefon Casper VIA X45, Casper VIA M45, Polosmart Tag Go takip cihazı ve figürlü kılıfı, Polosmart çok fonksiyonlu temizlik kiti, Polosmart tablet kalemi, Polosmart figürlü kulaklık kılıfları ve Polosmart desenli telefon kılıfları satılacak.

BİM'de Satılacak Casper VIA X45 ve VIA M45'in Fiyatı

BİM marketlerde 12 Aralık tarihinden itibaren Casper VIA X45'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde üç adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonda sekiz çekirdekli MediaTek G99 işlemcisi yer alıyor.

BİM'de Casper VIA M45'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 990 TL'ye satılacak. 6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

VIA M45'in arka tarafında yapay zeka destekli 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamear ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamear yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek G36 işlemcisinden alan telefonda yüzde 89 ekran gövde oranına sahip.

Saıtşa sunulacak ürünler arasında 199 TL fiyata sahip Polosmart çlok fonksiyonlu temizlik kiti, 499 TL fiyatlı Polosmart Tag Go takip cihazı ve figürlü kılıfı, 499 TL fiyata sahip Polosmart tablet kalemi, 149 TL fiyatlı Polosmart desenli telefon kılıfları, 159 TL fiyata sahip Polosmart figürlü kulaklık kılıfları ve 119 TL fiyatlı Polosmart yüzük telefon tutucu da bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

