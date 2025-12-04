A101 iPhone 16 ve 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Satıyor

A101 bu hafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 14, Samsung Galaxy S25+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 ve Realme 12 Lite satıyor. Bu hafta akıllı telefonların yanı sıra LG 55 inç 4K uydu alıcılı akıllı televizyon, AirPods 4 kablosuz kulaklık ve Samsung Full HD 4 ms monitör de satışa sunuldu.

A101'de Satılan iPhone 16 ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı

A101'de iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 3.561 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 16 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 68 bin 899 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor.

A101 marketlerde iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 999 TL fiyata satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut.

Samsung Galaxy S25+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 57 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Gücünü Helio G100-Ultra işlemcisinden alan telefonda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL'ye satılıyor. Bu telefonda 108 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 799 TL'ye satılıyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 32 bin 499 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K uydu alıcılı WebOS QNED akıllı televizyon, 6 bin 99 TL fiyatlı AirPods 4, Apple 20W USB Type-C güç adaptörü ve 8 bin 499 TL fiyata sahip Samsung Full HD 4 ms monitör de yer alıyor.

