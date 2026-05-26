BİM Taksitle Karavan ve Aksiyon Kamerası Satacak: Fiyatları Ne Kadar?
BİM 3 Haziran'da Adle marka çekme karavan ve Insta360 GO 3S aksiyon kamerasını satışa çıkaracak. Peki bu ürünlerin özellikleri neler ve ne kadardan satılacak?
⚡ Önemli Bilgiler
- BİM 3 Haziran'da Adle marka çekme karavan satışına başlayacak. Karavanın fiyatı 399.000 TL olarak açıklandı.
- Buna ek olarak Insta360 GO 3S isimli aksiyon kamerası da 18.900 TL'den satışa çıkacak.
- BİM, dileyen müşterileri için çekme karavanda peşin fiyatına 12 taksit, aksiyon kamerasındaysa 6 taksit imkanı sunacak.
BİM önümüzdeki hafta itibariyla çekme karavan ve aksiyon kamerası satışına başlayacak. Peki zincir marketin satacağı bu ürünlerin özellikleri ve fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!
BİM'de Adle 4.10 Çekme Karavan Ne Kadardan Satılacak?
BİM 3 Haziran'da Adle marka çekme karavan satışına başlayacak. 4,10 metre uzunluğundaki karavan 80-100 litre dıştan dolumlu temiz su deposuna sahip. Bununla birlikte 100 A jel aküyle ve 395W güneş paneliyle karşımıza çıkıyor. Modelin iç tasarımına baktığımızdaysa suya dayanıklı mobilya malzemesi, çift kişilik ranza, başaçıklı dolap kapakları, gerektiğinde yatağa dönüşebilen oturma takımı, 12 V 90 litre buzdolabı ve iki göz ocak gibi detayların olduğunu görüyoruz.
BİM'de satılacak Adle 4.10 çekme karavanın fiyat etiketi 399.000 TL olarak açıklandı. Öte yandan karavanın Sanayi Bakanlığının yeni düzenlemesi gereği O2 tip onay belgesine sahip olduğunu belirtelim. İşte karavanın tüm özellikleri;
- 4.10 metre
- Knott-Alko marka çeki oku ve dingil seti
- Galvaniz vidalı sistem şasi
- C28 mm Ravago sandviç panel
- E belgeli aydınlatmalar
- Ön bagaj
- Stop lambaları
- İz lambaları vb.
- E belgeli pistonlu ve sürgülü camlar
- Panaromik pistonlu dışa açılır ön cam
- Dış 220 W elektrik girişi
- Dıştan dolumlu temiz su deposu: 80–100 litre
- Dış duş
- Alüminyum basamak
- 395W monokristal güneş paneli
- 100 A jel akü
- 20 A MPPT
- 12 V 90 litre buzdolabı
- İç LED aydınlatmalar
- Suya dayanıklı masiflam mobilya malzemesi
- Çift kişilik ranza
- Yatak dönüşümlü masalı oturma grubu
- Mermerit tezgah
- 2 göz ocak
- Başaçıklı dolap kapakları
- Ranza altı ayakkabılık ve saklama alanları
- Duş seti (lavabo, duş tekne ve perde)
- Portatif WC
- Tente
- Sanayi Bakanlığının yeni düzenlemesi gereği O2 tip onay belgeli
BİM'de Insta360 GO 3S Aksiyon Kamerasının Fiyatı Ne Kadar?
Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira zincir market Insta360 GO 3S isimli aksiyon kamerasını da satışa çıkaracak. Ürün UHD 4K’ya kadar video çözünürlüğü ve 2,7K’ya kadar ağır çekim video desteği sunuyor. Bunlara ek olarak bataryası 140 dakika kadar dayanabiliyor. 128 GB depolamayla gelen aksiyon kamerasında 2,2 inç boyutlarında döndürülebilir dokunmatik ekran bulunuyor. 10 metreye kadar su geçirmezliği sayesindeyse su altı çekimlerinde de sorunsuz kullanım imkanı sağlıyor diyebiliriz. Son olarak fiyatının 18.900 TL olduğunu belirtelim.
- UHD 4K’ya kadar video çözünürlüğü
- 140 dakika çalışma süresi
- 128 GB dahili hafıza
- Güncellenmiş çift dahili mikrofon
- 10 metre su geçirmez özellik
- Pod hariç
- 2,7K’ya kadar ağır çekim video
- Bluetooth ve Wi‑Fi özelliği
- Sesli komut
- Hızlandırılmış, zaman kaydırma, döngü kayıt
- Akış durumu görüntü sabitleme
- Uzaktan kumanda ve canlı izleme
- 2,2 inç döndürülebilir, dokunmatik ekran
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.