BİM Taksitle Karavan ve Aksiyon Kamerası Satacak: Fiyatları Ne Kadar?

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

BİM önümüzdeki hafta itibariyla çekme karavan ve aksiyon kamerası satışına başlayacak. Peki zincir marketin satacağı bu ürünlerin özellikleri ve fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

BİM'de Adle 4.10 Çekme Karavan Ne Kadardan Satılacak?

BİM 3 Haziran'da Adle marka çekme karavan satışına başlayacak. 4,10 metre uzunluğundaki karavan 80-100 litre dıştan dolumlu temiz su deposuna sahip. Bununla birlikte 100 A jel aküyle ve 395W güneş paneliyle karşımıza çıkıyor. Modelin iç tasarımına baktığımızdaysa suya dayanıklı mobilya malzemesi, çift kişilik ranza, başaçıklı dolap kapakları, gerektiğinde yatağa dönüşebilen oturma takımı, 12 V 90 litre buzdolabı ve iki göz ocak gibi detayların olduğunu görüyoruz.

BİM'de satılacak Adle 4.10 çekme karavanın fiyat etiketi 399.000 TL olarak açıklandı. Öte yandan karavanın Sanayi Bakanlığının yeni düzenlemesi gereği O2 tip onay belgesine sahip olduğunu belirtelim. İşte karavanın tüm özellikleri;

4.10 metre

Knott-Alko marka çeki oku ve dingil seti

Galvaniz vidalı sistem şasi

C28 mm Ravago sandviç panel

E belgeli aydınlatmalar

Ön bagaj

Stop lambaları

İz lambaları vb.

E belgeli pistonlu ve sürgülü camlar

Panaromik pistonlu dışa açılır ön cam

Dış 220 W elektrik girişi

Dıştan dolumlu temiz su deposu: 80–100 litre

Dış duş

Alüminyum basamak

395W monokristal güneş paneli

100 A jel akü

20 A MPPT

12 V 90 litre buzdolabı

İç LED aydınlatmalar

Suya dayanıklı masiflam mobilya malzemesi

Çift kişilik ranza

Yatak dönüşümlü masalı oturma grubu

Mermerit tezgah

2 göz ocak

Başaçıklı dolap kapakları

Ranza altı ayakkabılık ve saklama alanları

Duş seti (lavabo, duş tekne ve perde)

Portatif WC

Tente

Sanayi Bakanlığının yeni düzenlemesi gereği O2 tip onay belgeli

BİM'de Insta360 GO 3S Aksiyon Kamerasının Fiyatı Ne Kadar?

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira zincir market Insta360 GO 3S isimli aksiyon kamerasını da satışa çıkaracak. Ürün UHD 4K’ya kadar video çözünürlüğü ve 2,7K’ya kadar ağır çekim video desteği sunuyor. Bunlara ek olarak bataryası 140 dakika kadar dayanabiliyor. 128 GB depolamayla gelen aksiyon kamerasında 2,2 inç boyutlarında döndürülebilir dokunmatik ekran bulunuyor. 10 metreye kadar su geçirmezliği sayesindeyse su altı çekimlerinde de sorunsuz kullanım imkanı sağlıyor diyebiliriz. Son olarak fiyatının 18.900 TL olduğunu belirtelim.

UHD 4K’ya kadar video çözünürlüğü

140 dakika çalışma süresi

128 GB dahili hafıza

Güncellenmiş çift dahili mikrofon

10 metre su geçirmez özellik

Pod hariç

2,7K’ya kadar ağır çekim video

Bluetooth ve Wi‑Fi özelliği

Sesli komut

Hızlandırılmış, zaman kaydırma, döngü kayıt

Akış durumu görüntü sabitleme

Uzaktan kumanda ve canlı izleme

2,2 inç döndürülebilir, dokunmatik ekran

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.