Fiyatı Çok Konuşulacak! 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Türkiye'de

OPPO Find N6, Türkiye'de satışa sunuldu. Şu andan itibaren akıllı telefon kullanıcıları tarafından satın alınabilen model, güneş turuncusu ve kozmik titanyum renk seçenekleriyle sunuluyor. 100 bin TL'nin üzerinde bir fiyata sahip olmasıyla dikkat çeken akıllı telefonun katlanabilir bir yapısı bulunuyor ve genel tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

OPPO Find N6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Find N6'nın Türkiye fiyatı, 179 bin 999 TL olarak belirlendi. Hatırlatmak gerekirse OPPO Find N6, 2026 yılının Mart ayının sonuna doğru 9.999 yuan (67 bin 566 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Bu sürüm, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Türkiye'ye ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile birlikte geldi.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Neler?

RAM: 16 GB (LPDDR5X)

Depolama: 512 GB (UFS 4.1)

512 GB (UFS 4.1) Birinci Ekran: 8,12 inç, 2248 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, AMOLED

İkinci Ekran: 6,62 inç, 1140 x 2616 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı AMOLED

6,62 inç, 1140 x 2616 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı AMOLED Arka Kamera: 200 MP ana kamera (f/1.8) + 50 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.0) + 50 MP telefoto kamera (f/2.7) + 2 MP monokrom (f/2.4)

Ön Kamera (İç ve Dışta): 20 MP (f/2.4)

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya ve Hızlı Şarj: 6000 mAh / 80W kablolu, 50W kablosuz

Katlanmış Boyutu: 159.87 mm x 74.12 mm x 8.93 mm

Açık Boyutu: 159.87 mm x 145.58 mm x 4.21 mm

159.87 mm x 145.58 mm x 4.21 mm Biyometrik Kimlik Doğrulama: Yanda parmak izi okuyucu + yüz tanıma

OPPO Find N6'nın Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Find N6'nın birinci ekranı, 8,12 inç büyüklüğünde. AMOLED ekran üzerinde 2248 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. İster video izleyin ister oyun oynayın ister aynı anda birden fazla işle uğraşın, büyük ekran sayesinde büyük alanın sunduğu kolaylıktan yararlanabiliyorsunuz.

Ekran teknolojisi, canlı renkler ve derin siyahlar elde etmenizi sağlarken yüksek çözünürlük sayesinde de içerikler çok net bir şekilde görülebiliyor. Öte yandan yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arası geçiş akıcı hâle geliyor, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesindeyse ekrana dokunduğunuz çok kısa sürede algılanıyor. Bu iki değer, özellikle oyunlarda düşmanlara karşı hızlı aksiyon almanızı mümkün kılıyor.

İkinci ekran, 1140 x 2616 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,62 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekran boyutu ve çözünürlük haricinde birinci ekrandan farklı yanı bulunmuyor. Bu ekranda da yüksek çözünürlük sayesinde ekrandaki yazıları net şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada kısa bir süre önce tanıtılan OPPO Reno 16'nın da 6,32 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

OPPO Find N6 Kaç mAh Bataryaya Sahip?

Cihaz, 6.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Bununla birlikte 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bataryası, günlük kullanım için yeterli. Sosyal medyada gezinme, oyun oynama ve daha birçok amaçla uzun süre boyunca kullanılabilir. Yüksek şarj hızı sayesindeyse çok fazla beklemeye gerek kalmıyor.

OPPO Find N6'nın İşlemcisi Nasıl Performans Veriyor?

Telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi çeşitli modellerde de kullanıldığını gördüğümüz bu işlemci, cihazı oldukça zorlayan Genshin Impact'te bile 60 FPS almanızı sağlıyor. PUBG Mobile gibi popüler oyunlarda ise 120 FPS elde edebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

OPPO Find N6, daha piyasaya sürülmeden önce ortaya çıkan bilgilerle dikkatimi çeken bir model olmuştu. Akıllı telefonun oldukça güçlü bir işlemcisi bulunuyor. Ekranı ile üst düzey kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ayrıca kamerası da kaliteli fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Özellikle de aynı anda birden fazla işle uğraşmak için uygun telefon arayanlar için ideal olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye de gelmesi sayesinde pek çok kişi tarafından değerlendirilecektir.