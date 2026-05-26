Yeni MacBook Pro Özelliği Olay Olacak! Ekranınıza Bakan Hiçbir Şey Göremeyecek

Apple geçen yılın ekim ayında M5 işlemcili MacBook Pro modellerini, bu yılın mart ayında ise M5 Pro ve M5 Max işlemcili sürümleri piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler M6 serisi işlemcilere sahip yeni MacBook Pro modellerine çevrilmiş durumda. Yeni cihazlarla ilgili şimdiye kadar birçok önemli detay ortaya çıkmıştı. Bugün ise M6 işlemcili MacBook Pro modellerinin ekranıyla ilgili dikkat çekici bir iddia gün yüzüne çıktı.

MacBook Pro, Gizlilik Ekranı Özelliğine mi Sahip Olacak?

Teknoloji devlerinin zaman zaman birbirlerinden ilham alarak benzer özellikleri kendi cihazlarına taşıdığına sık sık şahit oluyoruz. Mesela Apple’ın iPhone 14 Pro serisiyle birlikte tanıttığı Dinamik Ada özelliği kısa süre içinde birçok Android üreticisi tarafından da benimsenmişti. Şimdi ise Apple’ın Samsung’dan dikkat çekici bir özelliği MacBook Pro modellerine taşıyacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Apple, M6 işlemci serisine sahip yeni MacBook Pro modellerinde Gizlilik Ekranı özelliğine yer verecek. Ancak bu özelliğin standart M6 modelinde değil, yalnızca M6 Pro ve M6 Max işlemcili sürümlerde sunulması bekleniyor. Söz konusu özellik ilk olarak Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra’da karşımıza çıkmıştı.

Gizlilik Ekranı özelliği sayesinde akıllı telefon dünyasında büyük ses getiren Samsung, böylece kullanıcıların dikkatini çekmeyi de başarmıştı. Galaxy S26 Ultra satışlarının da beklentilerin üzerinde olduğu açıklanmıştı. Görünüşe göre Apple da bu başarıyı görmüş ve benzer bir özelliği dizüstü bilgisayar tarafına taşımaya hazırlanıyor. Peki M6 Pro ve M6 Max işlemcili MacBook Pro modellerinde yer alacağı söylenen Gizlilik Ekranı özelliği tam olarak ne işe yarayacak?

MacBook Pro’ya Gelecek Gizlilik Ekranı Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Hiç kafe, havaalanı, ofis ve toplu taşıma gibi tek başınıza olmadığınız alanlarda bilgisayar kullanırken gizlilik endişesi yaşadınız mı? Çünkü çevrenizdeki kişiler ekrana bir bakış atarak bilgisayarda ne yaptığınızı kolayca görebiliyor. Bu durum da oldukça rahatsız edici. İşte MacBook Pro'da yer alacağı belirtilen Gizlilik Ekranı özelliği tam olarak bu soruna çözüm sunacak.

Söz konusu ekran teknolojisi görüntünün yalnızca karşıdan bakan kişiler tarafından net şekilde görülmesini sağlayacak. Böylece ekrana yan açılardan bakıldığında görüntü karartılacak ve içerikler okunamayacak hâle gelecek. Daha önce bunu mümkün kılmak için Hayalet Ekran olarak bilinen özel ekran aksesuarlarını satın almak gerekiyordu. Samsung ise son amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra’da bu özelliği doğrudan cihaza entegre ederek ek bir aksesuara olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştı.

Dolayısıyla yeni MacBook Pro modellerinde bulunacağı iddia edilen Gizlilik Ekranı özelliğinin de benzer şekilde Hayalet Ekran işlevi göreceğini söyleyebiliriz. Samsung’un telefonunda ekranın tamamı ya da yalnızca belirli bir bölümü gizlenebiliyordu.

Mesela ekranın her yanı görülebilse de banka uygulamasından gelen bir bildirimin içeriği görünmez hâle getirilebiliyordu. Apple’ın MacBook Pro modellerinde ise bu teknolojinin ekranın yalnızca tamamında mı çalışacağı, kısmi gizleme desteği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

M6 Pro/M6 Max MacBook Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Apple, yeni MacBook Pro modellerinin özellikleriyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapmış değil. Ortaya çıkan bilgilere göre ise cihazlar Tandem OLED ekranla gelecek. Bu panel sayesinde daha yüksek parlaklık sunulacak. Siyah renkler daha derin ve dikkat çekici şekilde gösterilecek. Ayrıca daha az güç harcayacak yani enerji verimliliği daha yüksek olacak.

Üstelik ekranın yalnızca Gizlilik Ekranı özelliğiyle sınırlı kalmayacağı da söyleniyor. İddialara göre Apple, dokunmatik ekran özelliğine de yer verecek. Daha önce farklı markalarda dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar görmüştük ancak Apple şimdiye kadar bu özelliğe biraz mesafeli yaklaşmıştı. Eğer söylentiler doğru çıkarsa kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefon veya tablet kullanıyormuş gibi ekranla doğrudan dokunarak etkileşime geçebilecek.

Yeni MacBook Pro modellerinin tasarım tarafında da önemli değişikliklerle gelmesi bekleniyor. Önceki modellere kıyasla daha ince ve hafif bir kasaya sahip olacağı söylenen cihazların soğutma performansında da ciddi iyileştirmeler sunacağı ifade ediliyor. Gelişmiş buhar odası sistemi ve yeniden tasarlanan fan yapısı sayesinde bilgisayarların önceki modellere göre daha yüksek soğutma performansı sunması bekleniyor. Bu da cihazların yoğun kullanım sırasında bile daha serin çalışabileceği anlamına geliyor. Daha serin olması ise performansa olumlu etki edecektir.

M6 İşlemcili MacBook Pro Ailesi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, M6, M6 Pro ve M6 Max işlemcili yeni MacBook Pro modellerinin tanıtım tarihleriyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, cihazların 2026 yılının son çeyreğinde ya da en geç 2027 yılının başlarında tanıtılacağını öne sürüyor. Yani yeni modellerin tanıtılması için önümüzde hâlâ yarım yıldan uzun bir süre var. Bu süreçte cihazlarla ilgili daha fazla sızıntının ortaya çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy S26 Ultra modelinde sunduğu Gizlilik Ekranı özelliği gerçekten oldukça kullanışlı görünüyordu. Özelliği ilk gördüğümde aklıma gelen ilk şeylerden biri ise Samsung’dan sonra hangi şirketin bu teknolojiyi bilgisayar tarafına taşıyacağı olmuştu. Görünüşe göre Apple da bu özellikten fazlasıyla etkilenmiş olacak ki M6 Pro ve M6 Max işlemcili MacBook Pro modellerinde buna yer vermeyi planlıyor.

Üstelik söz konusu yeni MacBook Pro modelleri yalnızca Gizlilik Ekranı özelliğiyle değil; dokunmatik ekran desteği, çok daha gelişmiş bir soğutma sistemi ve M6 serisi işlemcilerin sunacağı performans artışıyla da dikkat çekmeye hazırlanıyor. Eğer ortaya çıkan iddialar doğruysa Apple, uzun yıllardır yaptığı en büyük MacBook Pro güncellemelerinden birine imza atabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.