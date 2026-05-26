Herkesin Alabileceği Ucuz Xiaomi Telefon Yolda! Prizi Unutacaksınız

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi 17 5G'nin özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacan telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Redmi 17 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 Batarya: 7.000 mAh üzeri

7.000 mAh üzeri Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi 17 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,9 inç . Cihaz ayırca IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi 15 5G'de 6,9 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 850 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yneileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Redmi 17 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi 17 5G'de Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci PUBG Mobile için düşük ayarlarda, Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Temple Run ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunlar ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Redmi 15 5G'de Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Redmi 17 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Serinin bir önceki modeli Redmi 15 5G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Redmi 17 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 7.000 mAh üzeri bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu arada Redmi 15 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Buna göre yeni telefona 33W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi 17 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi 17 5G'nin 18 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi 15 5G, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Redmi 17 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi 17 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Redmi 17 5G de Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi 17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 5G için 158 dolar (7.253 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi 17 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 170 dolar (7.804 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi 17 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca yüksek yenileme hızı da oldukça önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.