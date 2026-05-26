Huawei'nin 7.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Kamerası Çok Güçlü Olacak

Geçtiğimiz yıl Nova 15 serisini piyasaya süren Huawei aradan çok zaman geçmeden Nova 16 ailesi üzerinde çalışmaya başladı. Şu ana dek seriyle ilgili birçok detay ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğini biliyoruz. Son gelişmeler ise Nova 16 Ultra'nın kamera tarafında önemli iyileştirmelerle geleceğini gösteriyor.

Huawei Nova 16 Ultra Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Nova 16 Ultra'da 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto kameraları yer alacak. Nova 15 Ultra'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilmişti. Bu da yeni modelin kamera tarafında daha iddialı olacağını gösteriyor diyebiliriz.

Huawei Nova 16 Ultra Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6.84 inç

: 6.84 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1.5K

: 1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci : Kirin 9 Serisi

: Kirin 9 Serisi Batarya : 7.000 mAh

: 7.000 mAh Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Açı Kamerası: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamerası: 50 MP

Huawei Nova 16 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Nova 16 Ultra'da 6,84 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran yer alacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi edebilecek. Bununla birlikte OLED teknolojisi ise LCD'ye göre siyah renkleri çok daha gerçekçi gösterebilecek.

Huawei Nova 16 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir kaynaklar Huawei Nova 16 Ultra'da Kirin 9 serisi bir işlemcinin kullanılacağını iddia ediyor. Maalesef şu an için cihazda kullanılacak donanımın ismi belli değil. Bu nedenle neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Nova 15 Ultra üzerinden bazı tahminler yürütebiliriz.

Bilindiği üzere Nova 15 Ultra'da Kirin 9010S işlemcisi bulunuyor. Söz konusu yonga seti PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact gibi oyunlarda akıcı bir performans gösterebiliyor. Yeni modelin işlemcisinin selefinden daha iyi olacağını düşündüğümüzde muhtemelen bizleri daha iyi bir oyun deneyimi bekliyor.

Huawei Nova 16 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

Huawei Nova 15 Ultra'da 100W hızlarında kablolu şarj olabilen 6.500 mAh'lik bir batarya tercih edilmişti. Son sızıntılara göre yeni modelde 7.000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkacak. Bu da akıllı telefonun kullanım süreleri konusunda bir önceki nesilden daha başarılı olacağı şeklinde yorumlanabilir. Şarj hızları ise henüz belli değil. Fakat 100W veya daha üzerini desteklemesi ihtimaller dahilinde.

Huawei Nova 16 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 15 geçen yılın aralık ayında piyasaya sürüldü. İlk etapta yeni serinin de benzer bir tanıtım tarihine sahip olması bekleniyordu. Fakat son sızıntılar bunun tam tersini gösteriyor. Zira bir son dakika değişikliği olmadığı sürece Nova 16 serisi 1 Haziran'da kullanıcıların karşısına çıkacak.

Huawei'nin Türkiye'de Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 14 Pro gibi telefonları satılıyor. Fakat Nova 15 ailesi henüz ülkemizde satışa sunulmadı. Bu nedenle Nova 16 modellerinin de Türkiye'de satılmama ihtimali bulunuyor. Tabii yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 Ultra'nın kamera tarafında selefinden çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Zira ana kameranın 50 megapikselden 200 megapiksele çıkarılması kullanıcılara çektiği görsellerde önemli bir avantaj sağlayacaktır diyebilirim. Öte yandna batarya gibi detaylarda da kullanıcıların çok fazla üzülmeyeceğini düşünüyorum.