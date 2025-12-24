Kimse Beklemiyordu: BİM Kendi Bankasını Kuruyor!

Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan BİM mağazacılık sektöründeki başarısını finans dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Uzun süredir konuşulan iddialar nihayet resmiyet kazandı ve şirket kendi bankasını kurmak için düğmeye bastı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle birlikte perakende devinin finans sektörüne yönelik stratejik planları da gün yüzüne çıkmış oldu. Görünüşe göre BİM yakında raflardaki ürünleriyle beraber bankacılık hizmetleriyle de hayatımızda olacak. İşte detaylar!

BİM Katılım Bankası Kurmak İçin Harekete Geçti

Aslında BİM'in bankacılık hayali yeni değil. Şirket, geçtiğimiz yılın ekim ayında bir dijital katılım bankası kurmak için fizibilite çalışmalarına başlamıştı. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda rota değişti.

KAP'taki açıklamaya göre şirket yönetimi sadece dijital bir lisans almak yerine,hizmet ağı çok daha geniş olan geleneksel bir katılım bankası modelinde karar kıldı. Bu değişikliğin temel sebebi ise operasyonel esneklik ve müşterilere sunulabilecek hizmetlerin çeşitliliği olarak belirtiliyor.

Ancak "geleneksel" kelimesi sizi yanıltmasın. Şirket bankanın şubelerden ziyade ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden hizmet vermesini planlıyor. Böylece teknolojik ve yenilikçi çözümlerle geniş bir kitleye ulaşılması hedefleniyor.

Ne Zaman Hizmete Başlayacak?

BİM Yönetim Kurulu'nun 23 Aralık 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda resmi süreç resmen başladı. Şirket çoğunluk hissesine sahip olacağı bu yeni bankanın kuruluşu için 24 Aralık 2025 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurusunu iletti.

Öte yandan şirketin finans hizmetine tam olarak ne zaman başlayacağı hala merak konusu. BİM cephesinden gelecek resmi duyurularla birlikte tablonun netleşmesi bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BİM'in kuracağı bankayı kullanmayı düşünür müsünüz? Yorumlarda buluşalım.