Realme'den Bütçe Dostu Android Telefon Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme 16x 5G'nin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. İki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Realme 16x 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1300 nit civarı

1300 nit civarı İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16x 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Realme'nin yeni telefonunda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme 15x 5G'de 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri tercih edilmişti. Önceki modelin ayrıca 128 GB ve 256 GB seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

Realme 16x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu fark hissediliyor.

Realme 15x 5G'de 6,81 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1300 nit civarında bir parlaklık görebilliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Realme 16x 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme 16x 5G'de sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak önceki modelde MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6300'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Söz konusu işlemcisi daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hıza ulaşabiliyor.

Realme 16x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16x 5G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15x 5G, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Realme 16x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 16x 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C100x'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Realme 16x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15x 5G için 16.999 rupi (8 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16x 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 19 bin rupi (9 bin TL) fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme 16x 5G'nin orta sınıf telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefon, yüksek yenileme hızı ile çok önemli bir avantaj sağlayacak. Böylece akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar içni yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Depolama tarafında 128 GB'ın yanı sıra 256 GB seçeneğinin de yer alması önemli bir avantaj çünkü 128 GB depolama alanı uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabiliyor.