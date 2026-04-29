Bataryası İki Gün Gidebilen Oyuncu Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo, uzun bir aranın ardından oyun telefonu pazarına geri dönüyor. Hatırlanacağı üzere şirket en son Lenovo Legion Y70 2022’yi tanıtmıştı. Son gelişmeler ise Lenovo Legion Y70 2026 ile ilgili yeni detayları gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Legion Y70 2026 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Teknolojisi: 144Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

RAM: 16 GB veya daha üstü

Kamera: 50 MP, 13 MP ve 2 MP

Pil Kapasitesi: 8.000 mAh

Lenovo Legion Y70 2026 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Lenovo Legion Y70 2026'da 6,6 inç boyutlarında bir ekran mevcut olacak. Bu panel 144Hz yenileme hızlarını destekleyecek. Bu da kullanıcıların menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim elde edeceği anlamına geliyor.

Hatırlanacağı üzere Lenovo Legion Y70 2022'de 6,67 inç boyutlarında, 144Hz yenileme hızını ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran kullanılmıştı. Şu an için kesin olmasa da yeni modelde de OLED teknolojisinin mevcut olması kuvvetle muhtemel.

OLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebiliyorsunuz. Bununla birlikte diğer renkleri de LCD panellere göre daha canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Lenovo Legion Y70 2026 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Şu an için kesin olmasa da yeni modelde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Bu işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Yani 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısınıyor, daha düşük güç tüketiyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor diyebiliriz.

Donanım halihazırda Xiaomi 17 Ultra, OnePlus 15 ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye akıllı telefonlarda mevcut. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Lenovo Legion Y70 2026 Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 13 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Bir önceki modelde 50 megapiksel ana ve 13 megapiksel ultra geniş açı sensörleri tercih edilmişti. Yani yeni model bir son dakika değişikliği olmadığı takdirde 2 megapiksellik yardımcı sensör dışında selefiyle benzer bir kamera deneyimi sunacak.

Lenovo Legion Y70 2026 Bataryası Nasıl Olacak?

Telefonda 8.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Hatta şirketin iddiasına göre cihaz iki güne kadar pil ömrü sunacak. Ancak bu sürenin yoğun oyun gibi ağır kullanımlarda mı yoksa günlük kullanım senaryolarında mı geçerli olduğu şu an için açıklanmadı.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y70 2026 19 Mayıs'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla beraber cihazın tüm özelliklerini ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Öte yandan selefi 2,970 yuanlık (19.635 TL) bir fiyatla satışa çıkmıştı. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 3,499 yuanlık (23.133 TL) fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 46.900 TL seviyelerine denk geliyor.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ülkemizde Legion Tab gibi mobil ürünlerini satsa da 2022'de piyasaya çıkan Legion Y70'in bunlara dahil olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Legion Y70 2026'nın çok yüksek ihtimalle ülkemizde satışa çıkmayacağını belirtelim. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y70 2026 ile ilgili beni en çok sevindiren detayın 8.000 mAh’lik pil olduğunu söyleyebilirim. Eğer şirketin iki güne kadar kullanım iddiası oyun gibi ağır senaryolar için de geçerliyse kullanıcıların gün içinde sürekli şarj aleti arama gibi bir sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte işlemci tercihinin de oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum.