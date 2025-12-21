BİM Uygun Fiyata Çok Güçlü Oyun Bilgisayarları Satıyor!
24 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, Monster Tulpar ve Abra oyuncu bilgisayarı modellerini uygun fiyatlarla satışa sunacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- BİM, 24 Aralık tarihinde Monster markalı oyuncu bilgisayarlarını satışa sunacak.
- Aktüel ürünler kataloğunda hem dizüstü modelleri hem de masaüstü kasa seçeneği yer alıyor.
- Monster Tulpar ve Abra serisi cihazlar yüksek performans sunan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.
Perakende sektörünün önemli isimlerinden BİM güç geçtikçe teknoloji tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor. Her hafta sunduğu uygun fiyatlı aktüel ürünlerle dikkatleri üzerine çeken marketler zinciri bu kez oyuncuları sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor.
24 Aralık tarihli BİM aktüel teknoloji ürünleri kataloğuna göre mağazalarda Monster markasına ait üst düzey oyuncu bilgisayarları satışa sunulacak. Hem dizüstü hem de masaüstü formatında bilgisayarların yer alacağı bu kampanya oyunseverler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Gelin, BİM raflarına gelecek bu canavarların özelliklerine ve fiyatlarına hep birlikte göz atalım.
BİM'de Satılacak Monster Oyun Bilgisayarlarının Fiyatı ve Özellikleri
BİM, Monster'ın popüler Tulpar ve Abra serisi dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılarla buluşturacak. Özellikle taşınabilir yüksek performans arayanlar için sunulan Monster Tulpar T6 V3.3.1 modeli sahip olduğu donanımla iştah kabartıyor.
Monster Tulpar T6 V3.3.1
16 inçlik Full HD+ ekranıyla geniş bir görüş açısı sunan bu model gücünü Intel Core i7-13700HX işlemcisinden alıyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı ile desteklenen cihaz tüm güncel oyunları sorunsuz oynatmayı hedefliyor.
- Ekran: 16 inç Full HD+
- İşlemci: Intel Core i7-13700HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home SL
- Fiyat: 69.990 TL
Kampanyada yer alan bir diğer dizüstü cihaz ise Monster Abra A5 V22.1.1 modeli. Tulpar'a göre daha kompakt bir yapıya sahip olan bilgisayar konforlu bir taşınabilirlik sunmasının yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor.
Monster Abra A5 V22.1.1
15.6 inçlik Full HD ekranı ve Intel Core i7-13620H işlemcisiyle öne çıkan bilgisayar, grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 5050 ekran kartına ev sahipliği yapıyor. Fiyat/performans odaklı modelin fiyat etiketi ise 56.790 TL olarak belirlenmiş durumda.
- Ekran: 15,6 inç FHD / 1920x1080 144 Hz
- İşlemci: Intel Core i7 13620H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB
- RAM: 12 GB DDR5
- Depolama: 500 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home SL
- Fiyat: 56.790 TL
Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 Oyuncu Kasası
Dizüstü bilgisayarların yanı sıra kendi sistemini kurmak yerine hazır bir masaüstü çözümü arayanlar için Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 oyuncu kasası da katalogdaki yerini aldı.
AMD Ryzen serisi işlemcisi ve güçlü ekran kartıyla dikkat çeken bu masaüstü sistemin teknik özellikleri şu şekilde:
İşlemci: Ryzen 5 7500F
Ekran Kartı: Radeon RX 9060 XT 16 GB
RAM: 16 GB DDR5
Depolama: 1 TB SSD
Fiyat: 49.990 TL
BİM mağazalarında satışa sunulacak bu ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceğini hatırlatalım. Bu nedenle 24 Aralık tarihinden itibaren elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz. Yeni teknoloji fırsatları için takipte kalın!
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
