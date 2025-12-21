BİM Uygun Fiyata Çok Güçlü Oyun Bilgisayarları Satıyor!

Perakende sektörünün önemli isimlerinden BİM güç geçtikçe teknoloji tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor. Her hafta sunduğu uygun fiyatlı aktüel ürünlerle dikkatleri üzerine çeken marketler zinciri bu kez oyuncuları sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor.

24 Aralık tarihli BİM aktüel teknoloji ürünleri kataloğuna göre mağazalarda Monster markasına ait üst düzey oyuncu bilgisayarları satışa sunulacak. Hem dizüstü hem de masaüstü formatında bilgisayarların yer alacağı bu kampanya oyunseverler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Gelin, BİM raflarına gelecek bu canavarların özelliklerine ve fiyatlarına hep birlikte göz atalım.

BİM'de Satılacak Monster Oyun Bilgisayarlarının Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Monster'ın popüler Tulpar ve Abra serisi dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılarla buluşturacak. Özellikle taşınabilir yüksek performans arayanlar için sunulan Monster Tulpar T6 V3.3.1 modeli sahip olduğu donanımla iştah kabartıyor.

Monster Tulpar T6 V3.3.1

16 inçlik Full HD+ ekranıyla geniş bir görüş açısı sunan bu model gücünü Intel Core i7-13700HX işlemcisinden alıyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı ile desteklenen cihaz tüm güncel oyunları sorunsuz oynatmayı hedefliyor.

Ekran: 16 inç Full HD+

16 inç Full HD+ İşlemci: Intel Core i7-13700HX

Intel Core i7-13700HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB

NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB RAM: 16 GB DDR5

16 GB DDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD İşletim Sistemi : Windows 11 Home SL

: Windows 11 Home SL Fiyat: 69.990 TL

Kampanyada yer alan bir diğer dizüstü cihaz ise Monster Abra A5 V22.1.1 modeli. Tulpar'a göre daha kompakt bir yapıya sahip olan bilgisayar konforlu bir taşınabilirlik sunmasının yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor.

Monster Abra A5 V22.1.1

15.6 inçlik Full HD ekranı ve Intel Core i7-13620H işlemcisiyle öne çıkan bilgisayar, grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 5050 ekran kartına ev sahipliği yapıyor. Fiyat/performans odaklı modelin fiyat etiketi ise 56.790 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ekran: 15,6 inç FHD / 1920x1080 144 Hz

15,6 inç FHD / 1920x1080 144 Hz İşlemci: Intel Core i7 13620H

Intel Core i7 13620H Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB

NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB RAM: 12 GB DDR5

12 GB DDR5 Depolama: 500 GB SSD

500 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home SL

Windows 11 Home SL Fiyat: 56.790 TL

Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 Oyuncu Kasası

Dizüstü bilgisayarların yanı sıra kendi sistemini kurmak yerine hazır bir masaüstü çözümü arayanlar için Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 oyuncu kasası da katalogdaki yerini aldı.

AMD Ryzen serisi işlemcisi ve güçlü ekran kartıyla dikkat çeken bu masaüstü sistemin teknik özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Ryzen 5 7500F

Ekran Kartı: Radeon RX 9060 XT 16 GB

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB SSD

Fiyat: 49.990 TL

BİM mağazalarında satışa sunulacak bu ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceğini hatırlatalım. Bu nedenle 24 Aralık tarihinden itibaren elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz. Yeni teknoloji fırsatları için takipte kalın!

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.