Aksiyon Oyunlarını Sevenler Kapsın: İki Oyun Bedava Dağıtılıyor

Epic Games, geride bıraktığımız hafta uzay temalı eğlenceli retro oyun Alone With You'yu ücretsiz olarak sunmuştu. Bu oyun yeniden ücretli hâle geldi. Onun yerine ise iki adet bedava oyun dağıtılmaya başlandı. Şimdiye kadar dağıtılan pek çok yapım gibi bu da çok yüksek bütçeli oyun değil ama her ikisi de eğlenceli zaman geçirmenizi sağlıyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Epic Games, Astral Ascent ile Luftrausers'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şirketin her sunduğu bedava oyun gibi bunları da almak için belirli bir süreniz bulunuyor. Fırsat, 17 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bunlar yeniden ücretli olacak. O zamana kadar kütüphanenize eklerseniz kampanya bittikten sonra dahi dilediğiniz zaman açıp oynayabileceksiniz.

FIRSAT Astral Ascent %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺460,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

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Astral Ascent Nasıl Bir Oyun?

Astral Ascent, iki boyutlu platform oyunları arasında konumlanıyor. Amaç ise The Garden isimli astral hapishaneden kaçmak. Her biri farklı tarza sahip 12 muhafız mevcut. Ayla, Kiran, Calie ve Octave adlı dört farklı karakter mevcut. Düşmanlar gibi yönettiğiniz karakterlerin de kendine özgü yetenekleri var.

Ayla, hızlı saldırıları ile öne çıkarken Kiran daha çok fiziksel güce dayalı. Saldırıları ile şok dalgaları oluşturup düşmanları etkisiz hâle getirebiliyor. Calie, sihirli taşlarla düşmanların savunmasını yerle bir etme becerisiyle geliyor. Octave ise mevcut karakterler arasında en yeteneklisi. Farklı menzillere göre uygun ruhani silahlar çağırabiliyor. Her karakter için çeşitli büyülerin kilidini açarak saldırılarınızı daha etkili hâle getirmeniz mümkün.

Oyunda dört farklı bölge bulunuyor. Ayrıca düşmanlar rastgele oluşturulmuyor. Hepsinin farklı geçmişi var. Bunları keşfetmek de size düşüyor. Geçmişlerini öğrendiğinizde neden karşınıza çıktıkları da açıklığa kavuşuyor. En önemlisi, tekrar tekrar oynanabilir yapıda. Her oynanışta yeni bir şeyler sunuyor.

Astral Ascent'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 / AMD Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTS 250 / AMD Radeon HD 5770 İşlemci: Intel Core i3-540 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i3-540 / AMD Phenom II X4 965 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

1 GB kullanılabilir alan RAM: 2 GB

Luftrausers Nasıl Bir Oyun?

Luftrausers, kendi savaş uçacağınızı oluşturup düşman uçakları, savaş gemileri ve hatta denizaltılarla mücadele ettiğiniz bir yapım. Oyunda 125'i aşkın farklı uçak mevcut. Uçağı birçok yönden özelleştirebiliyorsunuz. Her seçim, oyunun müziklerini bile etkiliyor. Üzerinize gelen düşman ateşinden kaçarken onlara karşı saldırı yapabiliyor, art arda gelen başarılı hamlelerle yüksek puanlar elde edebiliyorsunuz.

Oyunda 100'ü aşkın görev olduğunu da belirtelim. Tamamladığınız görevler, elde ettiğiniz başarılar sayesinde yeni içeriklere kavuşuyorsunuz. İlerledikçe renk seçeneklerini de açıyor ve uçağınızın görünümünü kapsamlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Genel olarak basit amacınız var ve hedefinize ne kadar iyi ulaşırsanız o kadar iyi pilot oluyorsunuz.

Luftrausers'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP Ekran Kartı: OpenGL 2.1 uyumlu, 256 MB VRAM'e sahip ekran kartı

OpenGL 2.1 uyumlu, 256 MB VRAM'e sahip ekran kartı İşlemci: 1.2Ghz+ hızında çalışan bir işlemci

1.2Ghz+ hızında çalışan bir işlemci Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

200 MB kullanılabilir alan RAM: 1 GB

Editörün Yorumu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak sunduğu oyunlar AAA yani yüksek bütçeli oyun kalitesinde değil fakat ben bunların da gayet ilgi göreceğini düşünüyorum. Elbette ki her kitleye uygun değiller. İkisi de retro yapım olarak nitelendirmeye uygun oyunlar ama bu türü seven de çok fazla oyuncu var. O yüzden ilgilisinin ekran başından ayrılamamasına sebep olmaları muhtemel.