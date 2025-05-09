Nintendo Açıkladı: İlk Nesil Switch'e Destek Bitiyor mu?

Japon oyun devi Nintendo, nihayet uzun yıllardır beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2'yi piyasaya sürdü. Yeni konsol ile ilgili pek çok detay artım ortaya çıktıktan sonra gözler şirketin ilk göz ağrısı olan Nintendo Switch'e çevrildi. Şirket, kısa bir süre önce ilk konsoluna desteğini sürdürüp sürmeyeceği konusu hakkında açıklamarda bulundu.

Firma tarafından yapılan duyuruya göre, 2017 yılında çıkış yapan ilk Switch hemen unutulmayacak. Dünya genelinde önemli bir satış başarısına imza atan konsol yeni oyun desteğiyle yaşam döngüsünü sürdürecek.

Nintendo, İlk Switch Konsoluna Desteğini Sürdürecek

Nintendo’nun son finansal raporunda paylaştığı bilgilere göre, Metroid Prime 4: Beyond ve Pokémon Legends: Z-A gibi çok yakında piyasaya sürülecek yeni oyun, ilk nesil Nitendo Switch'de de oynanabilecek. Bu oyunların yanı sıra 2026 yılında duyurulması beklenen Rhythm Heaven Groove gibi yeni oyunların da ilk konsolu desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan şirket, yeni konsolu Switch 2 için bazı özel yapımlarlarda piyasaya sürecek. Örneğin, Mario Kart World, sadece yeni konsola özel olacak ilk oyunlardan biri. Yeni modelin geçmişteki oyunlara yönelik uyumlu olacağını da belirtelim.

Şirketin desteğini sürdürme kararının, global çapta yaklaşık 150 milyon satış adedine ulaşan ilk nesil Switch'in hala devasa bir kullanıcı kitlesine sahip olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Firma, her ne kadar fiyat bazında büyük bir artışla piyasaya sürülse de Switch 2'nin de benzer bir başarıya ulaşmasını hedefliyor.

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