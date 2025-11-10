BİM Bütçe Dostu Oyun Bilgisayarları Satacak

BİM'de bu hafta Monster Tulpar T6 V.3.4.1, Abra A5 V20.6.1 ve Tulpar TD3 V1.1.2.3 isimli oyun bilgisayarları satılacak. 16 GB RAM'e sahip olan bu bilgisayarlar, sahip oldukları güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Peki, BİM'de satışa sunulacak oyun bilgisayarlarının fiyatı ne kadar olacak?

BİM'de Satılacak Monster Oyun Bilgisayarlarının Fiyatı

BİM'de 12 Kasım 2025 tarihinde itibaren Monster ABRA A5 V20.6.1 39 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar gücünü Intel Core i7 13620H işlemcisinden alıyor. Bilgisayarda ayrıca 1 TB SSD, 16 GB DDR4, NVIDIA RTX 3050 ekran kartı, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve Windows 11 Home mevcut.

Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 49 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Gücünü AMD Ryzen 5 7500F işlemcisinden alan bilgisayarda 16 GB DDR5 RAM bulunuyor. Ekran kartı tarafında ise AMD Radeon RX 9060 XT mevcut. Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen bilgisayarda 1 TB SSD bulunuyor.

Monster Tulpar T6 V3.4.1 69 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Gücünü Intel Core i7 13700HX işlemcisinden alan oyun bilgisayarında 16 GB DDR5 RAM yer alıyor. 16 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayar 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 1 TB SSD'ye sahip bilgisayarda NVIDIA RTX 5070 ekran kartı da mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

