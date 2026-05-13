Huawei'nin Amiral Gemisi Telefonları Beklenenden Daha Erken Gelecek!

Huawei'nin amiral gemisi Mate 90 serisi için geri sayım resmen başladı. Daha önce ultrasonik parmak izi okuyucuyla geleceği sızdırılan akıllı telefonların son olarak tanıtım tarihi sızdı. İşte Huawei Mate 90 serisinin tanıtım tarihi!

Huawei Mate 90 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere Huawei Mate 80 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Fakat son sızıntılara göre kullanıcıların yeni modeller için bu kadar beklemesine gerek kalmayacak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa Mate 90 serisi bu yılın eylül ayında piyasaya sürülecek. Bu etkinlikle birlikte cihazların teknik özelliklerini, tasarımlarını ve fiyatlarını öğrenebileceğiz.

Huawei Mate 90 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate 90'ın fiyatıyla ilgili şu ana dek bir açıklama gelmedi. Fakat selefi Mate 80'in 4.699 yuan (31.443 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olduğunu biliyoruz. Yeni modelin selefinden daha güçlü olduğunu dikkate aldığımızda muhtemelen 4.999 yuan (33.450 TL) bandında bir fiyatla raflardaki yerini alacağını söylemek mümkün. Bu da Türkiye’deki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 63.766 TL'ye karşılık geliyor.

Huawei ülkemizde oldukça aktif bir marka olsa da maalesef Mate 80 serisi Türkiye’de satışa sunulmadı. Bu nedenle yaklaşan Mate 90 ailesinin de Türkiye pazarını pas geçme ihtimali bulunuyor. Ancak yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei Mate 90 Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Mate 90'ın teknik özellikleri henüz belli değil. Fakat burada bir önceki modeli göz önüne alarak ufak tahminlerde bulunmak mümkün. Mate 80'de Kirin 9020 bulunuyor. Bu yonga seti 7 nm mimariye sahip. Bu da 8 nm tabanlı rakiplerine göre daha yüksek performans sunduğu, daha az ısındığı ve daha az güç tükettiği şeklinde yorumlanabilir. Kısacası orta-üst segmente hitap eden bir performans sunuyor diyebiliriz.

Donanım oyun performansında ise kullanıcıları üzmüyor. Her ne kadar Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar güçlü olmasa da Genshin Impact'i ve Call of Duty Mobile'ı 60 FPS'de çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak diyebiliriz. Yeni modelin işlemcisi bundan daha güçlü olacağından muhtemelen daha iyi bir oyun deneyimi elde edebileceksiniz.

Huawei Mate 80'de 6,75 inçlik 1280 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran kullanılmıştı. Şu an için kesin olmasa da yeni modelde yine 120Hz hızlarını destekleyen OLED bir panelin yer alması bekleniyor. Bununla birlikte ekranın 6,7-6,8 inç boyutlarında olması da ihtimaller dahilinde.

120Hz yenileme hızı menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde etmenizi sağlıyor. OLED teknolojisi ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

Kamera tarafındaysa 50 megapiksel ana, 12 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilmişti. Yeni modelde ise çok yüksek ihtimalle daha iyi kamera özellikleri karşımıza çıkacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei'nin Mate 90 serisini daha erken piyasaya süreceği bilgisi çoğu kullanıcıyı memnun etmiştir diye düşünüyorum. Zira söylentiler doğrusa akıllı telefonlar seleflerine kıyasla iki ay daha erken kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun yanı sıra özelliklerinin de bir önceki seriye kıyasla daha iyi olacağını söyleyebilirim.