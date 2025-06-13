BİM 8 GB RAM'li Ucuz Telefon ve Oyuncu Ekipmanı Satıyor

BİM marketlerde bu hafta uygun fiyat etiketine sahip Tecno Spark 10 Pro, Havit oyuncu ekipmanı, uzaktan kumandalı bluetooth hoparlör, TCL akıllı televizyon ve LG akıllı televizyon dahil pek çok teknolojik ürün satılıyor.

BİM'de Satılan Tecno Spark 10 Pro ve Oyuncu Ekipmanının Fiyatı

BİM'de 13 Haziran tarihinden itibaren Tecno Spark 10 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 990 TL'ye satılmaya başlandı. Telefonun Türkiye geneli stok miktarı 4 bin 500 adet ile sınırlı.

BİM marketlerde bu hafta 499 TL fiyata sahip Havit RGB oyuncu kulaklığı, 349 TL fiyatlı Havit RGB oyuncu mouse'u ve 499 TL fiyata sahip Havit kablolu oyuncu klavyesi satılıyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 7 bin 490 TL fiyata sahip HP tanklı yazıcı, 799 TL fiyatlı 10.000 mAh powerbank, 299 TL fiyata sahip Polosmart masaüstü kablosuz şarj, 1.290 TL fiyatlı imex hoparlörlü güneş gözlüğü ve 1.490 TL fiyata sahip imex akıllı saat yer alıyor.

Bu hafta ayraıca 6 bin 790 TL fiyata sahip TCL 32 inç Full HD LED akıllı televizyon, 36 bin 900 TL fiyatlı LG 65 inç 4K HDR LED akıllı televizyon, 8 bin 990 TL fiyata sahip Senna 43 inç Full HD LED akıllı televizyon ve 399 TL fiyatlı uzaktan kumandalı bluetooth hoparlör satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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