BİM'de 8 GB RAM'li Ucuz Telefonlar Satılacak! 120Hz Ekran ve Dahası

BİM'de uygun fiyatlı Tecno Spark 30, Casper VIA X40, Razer BlackShark V2 X kablolu kulaküstü kulaklık, Razer Cobra kablolu mouse, TCL 65 inç 4K HDR Google televizyon, Dijitsu 65 inç QLED Google televizyon ve Dijitsu 43 inç Full HD Google televizyon dahil pek çok teknolojik ürün satılacak.

BİM'de Satılacak Tecno Spark 30 ve Casper VIA X40'ın Fiyatı

BİM'de 12 Eylül'den itibaren Casper VIA X40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 490 TL'ye satılacak. Telefonun Türkiye geneli stok miktarı 3.000 adet ile sınırlı. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonda sekiz çekirdekli MediaTek G99 işlemcisi yer alıyor. VIA X40'ın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Tecno Spark 30'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. elefonun Türkiye geneli stok miktarı 3.400 adet ile sınırlı. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G91 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX682 ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 1.690 TL fiyata sahip Razer BlackShark V2 X kablolu kulaküstü kulaklık, 999 TL fiyatlı Razer Cobra kablolu mouse, 499 TL fiyat etiketine sahip Voltme Hypercore Essential 22.5W 10.000 mAh powerbank ve 249 TL fiyatlı Polosmart 2 in 1 masaüstü kablosuz şarj bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 29 bin 900 TL fiyata sahip TCL 65 inç 4K HDR Google televizyon, 22 bin 950 TL fiyatlı Dijitsu 65 inç QLED Gogole televizyon, 9 bin 450 TL fiyata sahip Dijitsu 43 inç Full HD Google televizyon ve 399 TL fiyata sahip Polosmart akım korumalı priz de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.