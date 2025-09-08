Çift Ekranlı Xiaomi 16 Pro Max'in Görüntüleri Ortaya Çıktı

Merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 16 Pro Max'in görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görseller, çift ekrana sahip telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Görünüşe göre telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefon ayrıca çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.

Xiaomi 16 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi 16 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen yeni amiral gemisinin görselleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler, telefonun arka tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Arka yüzeyde büyük bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde katlanabilir telefonların kapak ekranına benzer şekilde ikinci ekran ve iki adet kamera yer alacak.

Bu modülün altında üçüncü bir kamera ve LED flaş konumlanacak. Bunların ana kamera, periskop telefoto kamera ve geniş açılı kameraların olacağı iddia edildi. Arka yüzeyde ayrıca Xiaomi logosu bulunacak. Yan tarafta ise güç ve ses butonlarının yer alacağını görüyoruz.

Xiaomi 16 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 16 Pro Max'te Snadpragon 8 Elite 2 yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi 16 Pro Max 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Telefonun 6,8 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 serisinin 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Xiaomi 15 serisi 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.