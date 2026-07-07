Samsung Galaxy Z Fold 8 Performansıyla İddialı Geliyor! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Samsung'un birkaç hafta sonra tanıtılması beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8 için önemli bir gelişme yaşandı. Geniş ekranlı bir tasarımla gelmesi beklenen modelin kalbinde yer alacak işlemci belli oldu. Gelen bilgilere göre cihaz, sahip olduğu güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ishan Agarwal'ın paylaştığı bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold 8, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Buna göre telefonun Türkiye de dahil olmak üzere küresel olarak bu yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri. Öyle ki Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve vivo X300 Ultra gibi üst düzey akıllı telefonlarda da kullanılan bu yonga seti sayesinde Samsung Galaxy Z Fold 8'in performans açısından en iddialı modeller arasında yer alması bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Performansı Nasıl?

3 nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5, günlük kullanımda güçlü bir performans sunuyor. Aynı anda birçok uygulamayı sorunsuz çalıştırabilirken, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimi ile yüksek enerji verimliliği de sağlıyor. En merak edilen konulardan biri olan oyun performansı da oldukça dikkat çekici.

İşlemci, en iyi grafikli mobil oyunlar arasında yer alan Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te oynatabiliyor. Bunun yanı sıra popüler battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA türünün önde gelenlerinden Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Buna göre Snapdragon 8 Elite Gen 5'in popüler mobil oyunlarda kasma veya donma sorunu yaşatmadan yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram civarı

210 gram civarı Kalınlık: Katlanmamış hâli 4,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, en iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy Z Fold 8'in tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Ancak cihazın içinde bulunduğumuz ay olan temmuzda tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı da resmî olarak açıklanacak.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek olması beni pek şaşırtmadı. Sonuçta Samsung yeni amiral gemisi modellerinde zaten en güçlü yonga setini tercih ediyor. Yine de bu gelişme sevindirici çünkü katlanabilir telefonun yüksek performans sunacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle Samsung Galaxy Z Fold 8'den beklentim oldukça yüksek.