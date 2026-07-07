vivo'nun Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Yolda! Şarj Hızı Netleşti

vivo, yakında X300e adlı yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı bir amiral gemisi olarak kullanıcıların karşısına çıkması beklenen cihazla ilgili bugüne kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Hatta kısa süre önce vivo X300e'nin teknik özellikleri de gün yüzüne çıkmıştı. Son olarak yeni Android amiral gemisi önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Öyle ki telefon 3C sertifikası aldı. İşte ayrıntılar...

vivo X300e Neden 3C Sertifikası Aldı?

China Compulsory Certification veya kısa adıyla 3C, akıllı telefonların tanıtımdan önce aldığı sertifikalardan biri. Bu sertifika vivo X300e'nin Çin'de satışa sunulabilmesi için gerekli standartları karşıladığını gösteriyor. Bu nedenle büyük önem taşıyor. Üstelik sertifikada dikkat çeken önemli bir bilgi de yer alıyor. Buna göre akıllı telefonun 90W hızlı şarjla geleceği netleşti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse geçen sene piyasaya sürülen vivo X200e de aynı hızda şarjla karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle yeni akıllı telefonun şarj hızı bakımından bir yükseltme sunmayacağını söyleyebiliriz. Ancak 90W’ın yine de düşük bir değer olmadığını belirtelim.

vivo X300e Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Batarya Kapasitesi: 7.100 mAh

7.100 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Kalınlık: Yaklaşık 7.99 mm

Yaklaşık 7.99 mm Ağırlık: 203 gram

vivo X300e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo, X300e’nin tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak son gelişmeler tanıtımın oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Güvenilir sektör kaynakları, cihazın ağustos ayının sonuna kadar markanın ana vatanı Çin’de duyurulabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla modelin çok yakında karşımıza çıkması bekleniyor.

vivo X300e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, halihazırda ülkemizde en aktif akıllı telefon üreticilerinden biri. Nitekim vivo X300 Pro, vivo X300, vivo X200 Pro, vivo V70 ve vivo V60 Lite 5G gibi birçok model Türkiye'de satılıyor. Bu doğrultuda vivo X300e'nin de ülkemizde satışa sunulması kuvvetle muhtemel. Zira vivo X300 serisinin bazı üyeleri ile vivo X200e modeli de hâlihazırda Türkiye'de yer alıyor.

Editörün Yorumu

3C sertifikasına göre telefonun herhangi bir yükseltme sunmayacak olması ilk bakışta hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak 7.100 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya kapasitesiyle birlikte düşünüldüğünde bu şarj hızı günlük kullanımda fazlasıyla yeterli olabilir. Üstelik Snapdragon 8 Gen 5 gibi güçlü bir işlemciyle bir arada olacağı için pek göze batmayacaktır.

Eğer vivo X300e dikkat çekici bir fiyat etiketiyle satışa sunulursa en iyi akıllı telefonlar arasına girebileceğini düşünüyorum. Telefonun tüm özellikleri ve fiyatı ise tanıtımda netlik kazanacak.